Il principe Andrea “sotto choc”: Carlo III gli ha negato ogni incarico reale

Il principe Andrea non potrà più ricoprire incarichi pubblici di rappresentanza reale. È quanto rivela il Daily mail, che descrive il duca di York, 62 anni, «in stato di choc» e «molto depresso». A comunicargli la decisione sarebbe stato il fratello, ora re Carlo III,poco prima della scomparsa della regina Elisabetta avvenuta lo scorso 8 settembre. Il quotidiano britannico parla dell’incontro privato fra i fratelli, nella tenuta di Carlo a Birkhall in Scozia, come un duro faccia a faccia tra i due.

A causare il progressivo allontanamento del terzogenito della defunta regina è stato il suo coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein. L’imprenditore e amico del principe, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, morto suicida in carcere il 10 agosto 2019.

Il principe aveva interrotto ogni impegno pubblico e rimesso i gradi militari nelle mani della regina, la quale aveva anche provveduto a revocargli il titolo di «Altezza Reale». Tuttavia, il duca di York ha sempre negato le accuse mosse contro di lui da Virginia Giuffre. A inizio di quest’anno era stato concluso un accordo di circa 12 milioni di sterline a favore della donna, oltre a una donazione a beneficio dell’associazione da lei creata per le vittime di abusi sessuali.

