Microvast e General Motors sono state selezionate dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti per una sovvenzione da 200 mln di dollari USA

Una sussidiaria interamente controllata di Microvast Holdings, Inc. è stata selezionata, in collaborazione con General Motors, dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) per l’assegnazione di una sovvenzione da 200 milioni di dollari USA nel quadro di una prima serie di progetti finanziati dalla legge bipartisan sulle infrastrutture del presidente Biden. Oltre 200 imprese hanno depositato presso il DOE richieste per 2,8 miliardi di dollari, e 20 di esse hanno ottenuto il finanziamento.

“Ci onora essere stati scelti dal DOE e collaborare con General Motors a questo importante impegno per il consolidamento e l’accelerazione della supply chain nazionale di batterie e delle iniziative per la produzione nordamericana. Grazie a questa sovvenzione, Microvast potrà velocizzare i progetti per una produzione nazionale dei componenti critici per le batterie, tra cui la fabbricazione in serie della nostra tecnologia brevettata basata sui separatori in poliaramide” ha dichiarato la Dott.ssa Wenjuan Mattis, direttore tecnologico presso Microvast. “Prevediamo che i vantaggi offerti dalla sicurezza dei nostri separatori in poliaramide, innovativi ed estremamente termostabili, trasformeranno lo sviluppo delle batterie agli ioni di litio ad alta energia e genereranno un valore importante per il settore”, ha continuato.

“In qualità di azienda USA con attività in Tennessee, Florida, Colorado e Texas, siamo entusiasti di migliorare la strategia di integrazione verticale di Microvast con l’espansione della nostra presenza nazionale e delle capacità produttive per includere i componenti per batterie”, ha dichiarato Shane Smith, nella foto, Chief Operating Officer di Microvast. “Puntiamo a effettuare l’approvvigionamento di materie prime e dispositivi negli Stati Uniti o presso i nostri alleati, e di creare centinaia di interessanti posti di lavoro presso le nostre comunità locali”, ha proseguito.

Il finanziamento del DOE da 200 milioni di dollari, insieme a un investimento di oltre 300 milioni di dollari da parte delle società, dovrebbe supportare la realizzazione di una nuova struttura produttiva di separatori negli Stati Uniti. Microvast prevede che il nuovo impianto di separatori fornirà i componenti produttivi alla fabbrica di celle per batterie a Clarksville, Tennessee, nonché ad altri clienti nei mercati dei veicoli commerciali, speciali ed elettrici (EV), sistemi per l’accumulo energia (ESS) e altre applicazioni.

Un separatore è una sottile pellicola isolante posta tra un catodo e un anodo che evita le fughe termiche e permette al contempo il passaggio degli ioni. Il separatore è un componente essenziale delle batterie agli ioni di litio e svolge un ruolo essenziale nella sicurezza, nella tolleranza all’abuso e nelle performance delle batterie. La poliaramide è una poliammide aromatica ignifuga e resistente alle alte temperature comunemente utilizzata nell’abbigliamento antincendio e nelle carte isolanti. Microvast vanta un’esclusiva tecnologia brevettata di lavorazione a umido per la produzione di una pellicola sottile a base di poliaramide. A differenza dei materiali comunemente utilizzati per i separatori nelle batterie agli ioni di litio, a base di polietilene (PE) e polipropilene (PP), con temperature di fusione rispettivamente di circa 135°C e di 165°C, i separatori proprietari in poliaramide di Microvast sono in grado di resistere a temperature di oltre 300°C. Questa resistenza alle alte temperature, combinata con l’elevata porosità, l’eccellente bagnabilità e la ritenzione di elettroliti, migliora la sicurezza complessiva, la rapidità della ricarica e la durata del ciclo di vita delle batterie agli ioni di litio destinate ai veicoli elettrici e ad altre applicazioni.

Microvast collabora con General Motors allo sviluppo di una nuova tecnologia di separatori potenzialmente in grado di aumentare la sicurezza degli EV, la ricarica e il ciclo di vita delle batterie grazie al contributo delle proprietà intellettuali di entrambe le imprese, tra cui una tecnologia di rivestimento sviluppata dai laboratori di ricerca e sviluppo di GM a Warren, Michigan.

“Questa collaborazione con Microvast supporta l’impegno continuativo di GM per lo sviluppo di una supply chain di veicoli elettrici focalizzata sul Nordamerica e per contribuire alla massima diffusione degli EV”, ha commentato Kent Helfrich, Chief Technology Officer e vicepresidente della ricerca e sviluppo presso General Motors. “Ci fornirà anche una tecnologia dei separatori all’avanguardia utilizzabile nelle nostre batterie Ultium di prossima generazione e, ancora più importante, a supporto del nostro ininterrotto impegno per la sicurezza”.

“Si tratta di tempi davvero straordinari per le attività produttive negli Stati Uniti, poiché l’agenda del presidente Biden e gli investimenti storici potenziano al massimo il settore privato, per garantirci un futuro ‘Made in the USA’ per l’energia pulita”, ha affermato Jennifer M. Granholm, segretario all’Energia degli Stati Uniti. “La produzione di batterie e componenti avanzati a livello nazionale velocizzerà l’abbandono dei combustibili fossili per rispondere alla solida domanda di veicoli elettrici, creando più posti di lavoro ben retribuiti in tutto il paese”.