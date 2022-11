Illycaffè, accelera la redditività

Ricavi consolidati in crescita a +15% e redditività in accelerazione. Sono i risultati nei primi nove mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2021 della Illycaffè che prevede di chiudere il 2022 con un incremento dei ricavi a doppia cifra e una redditività in aumento rispetto al 2021, nonostante il pesante aggravio di costi. I ricavi del canale Ho.Re.Ca. (alberghiero e ristorazione) , sostenuti da un graduale recupero dei consumi fuori casa e da un’accelerazione del tasso di acquisizione di nuovi clienti, hanno registrato – precisa una nota dell’azienda – una crescita del 39% rispetto al 2021 riducendo il divario rispetto ai livelli pre-pandemia. Crescono anche i ricavi del canale grande distribuzione (+5%) e dell’on-line (+8%).

Da un punto di vista geografico, negli Stati Uniti, mercato prioritario nel piano industriale, i ricavi sono cresciuti del 32% per effetto di performance positive in tutti i principali canali distributivi e grazie al cambio favorevole legato al rafforzamento del dollaro. Crescita nei ricavi anche in Cina del 22%. Aumentano peraltro anche i costi delle materie prime e quelli logistici (quasi +20%). L’a.d. di Illycaffè, Cristina Scocchia, nella foto, sottolinea la “generalizzata buona performance dei conti, frutto anche della costante azione di controllo dei costi discrezionali”. Inoltre, considerato che l’inflazione sta riducendo in maniera significativa il potere d’acquisto delle famiglie, il gruppo ha erogato un bonus complessivo di circa 500.000 euro ai propri collaboratori “per dare loro un segnale concreto di vicinanza”.