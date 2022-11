eVISO, nuovo record per la piattaforma di proprietà Cortex

eVISO S.p.A. – società digitale, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che crea valore per i consumatori e produttori ricorrenti di materie prime – comunica che la piattaforma digitale di proprietà CORTEX ha raggiunto, nel solo mese di ottobre, la gestione di circa 24.000 pratiche, +700% rispetto al mese di ottobre 2021 quando le operazioni erano state circa 3.000. Cortex è la piattaforma digitale dati di proprietà di eVISO, che permette all’operatore Resellers di gestire in tempo reale le condizioni tecniche e legali di ogni singolo punto di fornitura, sia con accesso machine to machine (API) sia via web. Nello specifico, la piattaforma permette all’operatore di ridurre il tempo di gestione della richiesta della pratica grazie all’introduzione della modalità self-service accessibile 24/7. I dati raccolti evidenziano come Cortex abbia notevolmente implementato l’attività dalla sua entrata in funzione in data 24 maggio 2021. Da allora, Cortex ha infatti processato un totale di 82.000 pratiche, di cui, quasi 24 mila nel solo mese di ottobre 2022. Questa accelerazione è dovuta all’efficientamento della piattaforma che comprende attivazioni, aumenti di potenza, volture, modifiche anagrafiche su POD in fornitura con i Reseller, e all’inserimento dal mese di settembre del nuovo servizio di notifiche “switch out” (clienti che cambiano fornitore): una nuova funzionalità che permette di comprendere e monitorare il fenomeno in oggetto in modo preciso e puntuale, in un momento di mercato in cui le ampie fluttuazioni dei prezzi dell’energia lo rendono di particolare rilevanza. Nel totale delle 82.000 pratiche circa 20.000 pratiche sono relative ai processi di “switch out”. Si ricorda che nell’esercizio fiscale concluso il 30.06.2022, il numero delle pratiche soggette a fatturazione ai resellers è stato pari a 24.000, con un fatturato totale pari a 2 M€ e un fatturato unitario medio pari a 82 euro/pratica. Ad ottobre 2022, del totale delle pratiche eseguite da CORTEX (24.000), quelle soggette a fatturazione sono state 4.400, con un fatturato stimato a parità di ticket medio pari a oltre 360.00 euro, in aumento di circa il 120% rispetto alla media mensile dell’esercizio scorso. Gianfranco Sorasio, nella foto, amministratore delegato di eVISO, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dei numeri, in crescita continua mese su mese, registrati da Cortex che conferma ilsuo apprezzamento da parte dei Resellers e la scalabilità del modello di business di eVISO. Riteniamo che la nuova funzionalità di switch out, possa, in un momento di ampie fluttuazioni di mercato, aiutare i reseller a comprendere e a monitorare il fenomeno in modo preciso e puntuale, mitigandone così il rischio”. Ivan Cagnassi, Team Leader Service, ha concluso: “Cortex ha dimostrato di essere un valido supporto per i Reseller che svolgono l’attività diretta di vendita e si interfacciano con eVISO sia per la fornitura di energia sia per sottoporre le richieste pervenute dai loro clienti. La piattaforma Cortex consente di eseguire variazioni tecniche di fornitura, come ad esempio cambi di potenza, attivazioni, disattivazioni. Le informazioni aggiornate sono essenziali per servire il cliente, anche considerando che la bolletta cambia proprio in funzione delle caratteristiche del contatore e della fornitura”.