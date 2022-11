AGCO, nasce uno strumento di pianificazione operativa gratuito per gli agricoltori dell’Europa occidentale

AGCO Corporation, Your Agriculture Company, un produttore e distributore globale di macchinari agricoli e tecnologia agricola di precisione, ha annunciato il lancio di un nuovissimo strumento online, chiamato Geo-Bird, che aiuterà i coltivatori di tutto il mondo a pianificare e ottimizzare autonomamente le loro linee guida per macchine del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS). Dopo un periodo di prove preliminari e di raccolta del massimo feedback dagli utenti finali, questa applicazione è oggi disponibile.

Il numero di giri che un agricoltore deve fare con il trattore e la quantità di carburante utilizzata per lavorare un campo dipendono in gran parte dall’approccio di percorso lineare. Se da un lato si possono utilizzare diversi metodi per generare linee di percorso efficienti in cabina, molti agricoltori hanno espresso il desiderio di generare percorsi lineari più efficienti al di fuori della cabina e fuori stagione dalla comodità del proprio ufficio.

“La capacità di pianificare in anticipo evitando la fretta dei brevi periodi a disposizione per completare il lavoro dei campi è molto importante per i nostri clienti”, ha spiegato Mark Theuerkauf, Responsabile di Fuse Go-To-Market. “Questo è vero soprattutto quando si lavora su terreni in affitto, quando si lavora come appaltatore su tanti campi diversi o quando si coltivano piantagioni speciali assieme a condizioni locali impegnative, come campi irregolari o scoscesi. Spesso si tratta di indovinare quale debba essere la direzione di lavoro più efficiente”.

Geo-Bird è un’applicazione facile da usare che può aiutare i coltivatori a superare questa sfida. Con un input minimo, gli algoritmi all’avanguardia di Geo-Bird analizzano la forma del campo e, considerando le ampiezze di lavoro dei macchinari corrispondenti, calcolano il percorso lineare ottimale. Tre potenziali percorsi lineari vengono calcolati e suggeriti, e può essere immessa anche una direzione manuale come termine di confronto.

Per ogni percorso calcolato, vengono mostrati i risparmi di tempo e il numero di giri, disposti in modo pratico per visualizzare facilmente le differenze e i potenziali risparmi.

Seguendo la filosofia della piattaforma aperta Fuse, il percorso desiderato può essere scaricato nel formato corretto per utilizzarlo direttamente sul terminale in cabina dell’agricoltore, semplicemente scegliendo l’attuale sistema di guida da un elenco completo di marchi di terze parti.

L’applicazione Geo-Bird è gratuita ed è accessibile tramite questo link: www.geo-bird.com. Poiché la topografia è un fattore importante in questo calcolo per molte regioni, un aggiornamento gratuito è già in fase di sviluppo e verrà rilasciato a breve per il lancio previsto nel primo trimestre 2023. Geo-Bird continuerà a introdurre opzioni più avanzate in futuro con funzionalità più utili e pratiche che potrebbero essere a pagamento.

Geo-Bird è totalmente conforme ai requisiti del GDPR e protegge i dati e la privacy dell’utente. Tutti i dati vengono elaborati attraverso connessioni sicure e criptate.

Geo-Bird verrà presentato sul Valtra Stand della fiera SIMA che si terrà a Parigi dal 6 al 10 novembre presso lo stand no7 C048 e alla fiera EIMA di Bologna dal 9 al 13 novembre nel Padiglione 16 B5.