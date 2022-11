Scoperto un vaccino a RNA messaggero in grado di proteggere da alcuni ceppi influenzali

Individuato un vaccino a RNA messaggero (mRNA) potenzialmente in grado di proteggere da diversi ceppi influenzali. A scoprirlo, un team di ricercatori dell’Università della Pennsylvania con un nuovo vaccino che è stato testato sui topi da laboratorio. I virus dell’influenza stagionale causano decessi significativi a livello globale ogni anno, tuttavia, il gran numero di ceppi di virus influenzali in costante mutazione ha reso difficile lo sviluppo di un vaccino efficace contro diversi ceppi. Norbert Pardi, Florian Krammer e i loro team di studiosi hanno tentato di creare un vaccino mRNA incapsulato in una nanoparticella lipidica (LNP) che prende di mira quattro antigeni comuni trovati sui virus dell’influenza: emoagglutinina, neuraminidasi, nucleoproteina (NP) e proteina della matrice 2. Gli autori hanno confrontato gli effetti dei vaccini monovalenti, che hanno preso di mira solo uno di questi antigeni, con le loro controparti quadrivalenti che prendono di mira tutti e quattro gli antigeni nei topi. Sulla prestigiosa rivista PNAS, gli autori riferiscono che sia il vaccino monovalente che quello quadrivalente hanno suscitato anticorpi contro l’influenza e gli effetti sono stati potenziati con un’iniezione di richiamo. Tuttavia, mentre la maggior parte dei vaccini monovalenti offriva una protezione parziale contro la morte in diversi ceppi influenzali comuni, il vaccino cocktail mirato a tutti e quattro gli antigeni ha fornito una protezione significativa contro la morte; un’eccezione era il vaccino monovalente contro NP, che offriva un elevato grado di protezione contro la morte. I risultati suggeriscono che i vaccini mRNA-LNP che colpiscono contemporaneamente più epitopi sono più efficaci dei vaccini monovalenti, secondo gli autori.