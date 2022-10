Relatech, accordo vincolante per l’acquisizione di BTO

Relatech S.p.A., PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT) (“Relatech” o la “Società “), annuncia di aver sottoscritto in data odierna un accordo vincolante (l'”Accordo di Investimento”) finalizzato all’acquisizione del 80% del capitale sociale di Exeo S.p.A. (“Exeo”), holding del gruppo BTO (il “Gruppo” o “BTO”).

L’acquisizione consentirà alla Società di proporsi al mercato con un’offerta nuova e differenziante che riassumiamo come Digital Renaissance, unendo il tema della tecnologia come nuova infrastruttura critica alla centralità dell’essere umano, e dunque all’adeguamento del management deputato a sfruttarne le potenzialità. Intendiamo creare un ponte fra il classico tema della governance a quello più generale della governance del dato. La value proposition integrerà, fra gli altri, progetti di change management e di management advisory alla già consolidata proposta di digital transformation, che nel corso degli anni si è arricchita anche attraverso il percorso di crescita per linee esterne. L’ingresso di BTO nel gruppo Relatech favorirà un forte passaggio generazionale, grazie al contributo di 300 professionisti con un’età media di 29 anni.

Pasquale Lambardi, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech dichiara: “L’acquisizione del Gruppo BTO rappresenta un ulteriore evoluzione ed accelerazione nel processo di crescita di Relatech, che ridefinisce la sua strategia in termini di Digital Renaissance. L’abilitazione tecnologica rappresenta il punto strategico dell’evoluzione e dell’integrazione delle società e del settore pubblico, tanto più alla luce delle linee guida del PNRR: assieme ad essa, bisogna accompagnare processi articolati di trasformazione e di change management in grado di interpretare e valorizzare la tecnologia quale infrastruttura critica del Sistema Paese. Siamo convinti che il management team di BTO possa contribuire al nuovo assetto strategico di Relatech, che entra nel mondo del management advisory con una value proposition fortemente improntata al know-how tecnologico. Si arricchisce ulteriormente il nostro ecosistema di stakeholder, consolidando il legame col mondo della ricerca e dell’università, che da sempre rappresentano il volano della nostra spinta al cambiamento e all’innovazione.”

Florenzo Marra, Amministratore Delegato di BTO dichiara: “L’ingresso nel gruppo Relatech rappresenta una straordinaria opportunità per dare vita a un nuovo big player dell’advisory in Italia, nel solco del nuovo umanesimo digitale. Siamo nati come un ponte fra il mondo accademico e quello di alcune fra le più importanti aziende del Paese, beneficiando della spinta e della sinergia fra giovani talenti e subject matter experts. Davanti a noi la sfida più importante: l’integrazione strategica fra business e tecnologia, uomo e governo del dato. La squadra BTO contribuirà alla crescita del gruppo, mettendo a sistema la propria value proposition ed il suo posizionamento internazionale consolidato sulle più importanti imprese multinazionali con il know-howtecnologico di Relatech. L’insieme delle nostre competenze ci consentirà di innovare concretamente il mercato dell’advisory con un approccio nuovo e differenziante.”