Il mercato delle locazioni analizzato da Roseto: Milano effervescente e sempre più ricercata

Il mercato delle locazioni di lusso nella città di Milano si conferma attivo sia nella componente nazionale (spostamenti all’interno del territorio italiano per ragioni di studio-lavoro) sia nella componente straniera (studio-lavoro-residenza fiscale). Dopo la brusca frenata del 2020 causata dalla pandemia, a partire dal secondo semestre del 2021 entrambe le componenti sono ripartite e la crescita prosegue anche in questa prima parte del 2022. Queste le considerazioni di Alessandro Lovato, nella foto, Property Manager di Roseto, società specializzata nel settore delle locazioni di lusso. “In termini di tipologie offerte – prosegue Alessandro Lovato – si registra una diminuzione di bilocali dovuto al ritorno della formula short rent e soggiorni brevi. Per quanto riguarda i tagli più grandi invece, complice la scarsa presenza sul mercato di soluzioni di lusso e di grandi metrature, si sono registrate quotazioni in costante aumento e tempistiche sempre più brevi nel trovare nuovi inquilini. Molta richiesta per trilocali di pregio, soluzioni che registrano tempi di locazione più veloci a fronte di un’offerta limitata. Terrazzi e piani alti, con un occhio di riguardo agli attici, si confermano i due principali elementi che contraddistinguono le richieste di residenze di pregio. Complice anche il lockdown, che ha fatto crescere l’esigenza di poter vivere anche gli spazi esterni della propria abitazione. Una zona giorno più ampia e uno spazio dedicato come studio (ad es. una camera in più) sono altri desideri consolidatisi nel post pandemia e che contraddistinguono le richieste che riceviamo denotando un nuovo modo di abitare e di conseguenza progettare la casa. Il contesto in cui sono inseriti gli immobili di lusso è altrettanto valutato da parte di coloro che decidono di prendere in affitto un immobile: vengono apprezzati soprattutto la presenza di servizi e la garanzia di sicurezza grazie a dispositivi tecnologici e portineria h 24 con sorveglianza. In merito alla progettazione degli interni, riscontriamo una maggiore attenzione all’ottimizzazione degli spazi, in particolare armadiature e locali di archiviazione, oltre a ripostigli per avere la possibilità di vivere al meglio gli ambienti abitativi. Come Roseto, grazie al dipartimento dedicato a progettazione e design, facciamo rientrare tali esigenze nella definizione della casa affinchè il cliente che la abiterà possa trovare il massimo confort e la massima qualità”.