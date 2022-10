BasicNet, aumentano le vendite aggregate

Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A.( nella foto, l’a. d. Federico Trono) ha esaminato l’andamento del Gruppo al 30 settembre 2022: vendite aggregate dei prodotti recanti i marchi del Gruppo, sviluppate nel Mondo dal Network, pari a 929,4 milioni di Euro, in crescita del 34,3% rispetto ai primi nove mesi dello scorso esercizio, così ripartite: − vendite dei licenziatari commerciali e dirette 649,9 milioni di Euro (515,8 milioni di Euro al 30 settembre 2021, +26,0%) − vendite dei licenziatari produttivi 279,5 milioni di Euro (176,1 milioni di Euro al 30 settembre 2021, +58,7%). Le vendite aggregate commerciali registrano ottime performance, in particolare: in Asia e Oceania, che rappresentano l’8,5% delle vendite aggregate, con una crescita del 64,2%, in Medio Oriente e Africa che evidenziano una crescita del 49,0% e nelle Americhe che crescono complessivamente del 34,8%. L’Europa, che rappresenta circa il 64,1% delle vendite aggregate, segna un +17,0% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente; fatturato consolidato pari a 282,6 milioni di Euro (216,9 milioni al 30 settembre 2021, +30,3%), che include: − royalties dai licenziatari commerciali e produttivi: 53,7 milioni di Euro (40,1 milioni di Euro al 30 settembre 2021, +34,0%); − vendite dirette: 228,2 milioni di Euro (176,4 milioni di Euro nel medesimo periodo del 2021, +29,4%); EBITDA: 44,1 milioni di Euro (33,6 milioni di Euro al 30 settembre 2021, +31,4%); EBIT: 33,3 milioni di Euro (24,3 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2021, +37,3%); Posizione finanziaria netta: -144,6 milioni di Euro (-61,7 milioni di Euro il 31 dicembre 2021 e – 66,0 milioni il 30 settembre 2021). Nel corso dei primi nove mesi del 2022, oltre ad aver sostenuto l’importante crescita commerciale, sono stati pagati dividendi per 6,1 milioni di Euro e acquistate azioni proprie per 4,8 milioni di Euro. Il Gruppo ha inoltre acquisito, al costo di 33,4 milioni di Euro, il 100% del capitale sociale della società K-Way France e investito 7,8 milioni di Euro nel settore Real Estate.