Saipem, torna positivo il margine operativo lordo

Buone nuove per Saipem (nella foto, l’a. d. Alessandro Puliti). Il gruppo ha chiuso i primi 9 mesi del 2022 con ricavi in crescita del 47% a 7,44 miliardi di euro. E’ tornato positivo per 536 milioni il margine operativo lordo, da un rosso di 291 mln. Nel corso dei primi nove mesi del 2022, Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 6.924 milioni di euro (4.620 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021). Il portafoglio ordini al 30 settembre 2022 ammonta a 20.937 milioni di euro (7.266 milioni di euro nell’Engineering & Construction Offshore, 12.874 milioni di euro nell’Engineering & Construction Onshore e 797 milioni di euro nel Drilling Offshore), di cui 2.171 milioni di euro da realizzarsi nel 2022. Il portafoglio ordini comprensivo di società non consolidate al 30 settembre 2022 ammonta a 21.482 milioni di euro (7.277 milioni di euro nell’Engineering & Construction Offshore, 13.408 milioni di euro nell’Engineering & Construction Onshore e 797 milioni di euro nel Drilling Offshore), di cui 2.411 milioni di euro da realizzarsi nel 2022. L’ammontare totale del portafoglio ordini delle società non consolidate è stato ridotto, nel corso del terzo trimestre, per un totale di 800 milioni di euro in seguito alla cancellazione delle attività che rientrano nel perimetro sanzionatorio, da parte dell’Unione Europea, nei confronti della Federazione Russa.