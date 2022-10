Labomar rinnova la partnership TCW

Anche quest’anno Labomar è partner della Treviso Creativity Week, il festival dell’innovazione creativa promosso dall’associazione Innovation Future School.

Una collaborazione che si rinnova e che si inserisce nel più ampio progetto di Labomar volto alla promozione della cultura, al sostegno di iniziative formative e sociali e alla valorizzazione del territorio.

L’attenzione verso i giovani, l’impegno a creare un dialogo con loro su temi importanti, come la sostenibilità, il coinvolgimento di studenti e startup nello sviluppo di idee imprenditoriali, sono azioni significative nelle quali Labomar crede fortemente e che per questo sostiene.

Diverse le iniziative che vedranno coinvolta l’azienda: la Creativity Study Visit per incontrare il management e approfondire le iniziative in essere in ambito ricerca e sviluppo, sostenibilità e produzione e avere l’opportunità di visitare l’interno dello stabilimento produttivo; la giornata dedicata al Premio Creativity Startup, alla quale Labomar sarà presente per premiare le soluzioni maggiormente impattanti sul tema sostenibilità e Circular Economy. Infine, il fondatore e CEO Walter Bertin, nella foto, parteciperà alla Finale di Penso Futuro, concorso di idee riservato a ragazzi tra i 15 e i 19 anni provenienti da tutta Italia.