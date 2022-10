Relatech, ricavi a 38,4 mln

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato taluni dati gestionali consolidati economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 30 settembre 2022. Il gruppo ha espresso ricavi pari a circa Euro 38,4 milioni, in crescita del 102% rispetto allo stesso periodo del 2021, con una posizione finanziaria netta gestionale di Euro 3,2 milioni. Pasquale Lambardi, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, dichiara: “Guardiamo con soddisfazione e orgoglio ai dati espressi nei primi nove mesi dell’anno. Il processo di consolidamento ha avuto una significativa accelerazione nel corso del 2022 e in questo trimestre ci siamo concentrati particolarmente nell’intensificare le sinergie in termini di offering con le società Venticento e IoT Catalyst, recentemente entrate a far parte del Gruppo Relatech. Il risultato di questa attività consiste nell’ampliamento dell’offerta con nuove soluzioni end-to-end e nella creazione di nuove opportunità di business in settori di mercato quali industria 4.0, digital energy, food ed agritech. Se da una parte con Venticento rafforziamo ulteriormente il know-how negli ambiti Cloud e Cybersecurity, dall’altra con IoT Catalyst e la sua piattaforma proprietaria, unitamente alle consolidate expertise di EFA Automazione, abbiamo la possibilità di presentarci sul mercato con una nuova e rinnovata proposta di valore. Le nuove acquisizioni ci consentono in ultimo di estendere il nostro radicamento sul territorio nazionale e di avviare in maniera strutturata il percorso di internazionalizzazione, a partire dagli hub di New York ed Hong Kong.” I dati economico-finanziari del gruppo pro-formati a seguito dell’acquisizione di Venticento Srl e IoT Catalyst Srl (formalizzate entrambe in settembre 2022) evidenziano Ricavi delle Vendite pro-forma di Gruppo al 30 settembre 2022 pari a Euro 49,3 milioni circa, in crescita del 119% rispetto a circa Euro 22,5 milioni pro-forma al 30 settembre 2021. I ricavi risultano composti da: • I ricavi delle vendite del Gruppo Relatech (Relatech SpA, Relatech Consulting, Ithea, OKT, Mediatech, Xonne, Dialog Sistemi, Gruppo SIGLA, Dtok Lab, EFA Automazione) al 30 settembre 2022 sono pari ad Euro 40,7 milioni circa; • I ricavi delle vendite di Venticento al 30 settembre 2022 sono pari a Euro 7,7 milioni circa • I ricavi delle vendite di IoT Catalyst al 30 settembre 2022 sono pari a Euro 0,9 milioni circa I ricavi delle vendite consolidati del Gruppo Relatech (Relatech SpA, Relatech Consulting, Ithea, OKT, Mediatech, Xonne, Dialog Sistemi, Gruppo SIGLA, Dtok Lab, EFA Automazione a partire dal 19 febbraio 2022) sono pari a circa Euro 38,4 milioni, in crescita del 102% rispetto allo stesso periodo del 2021. La quota di ricavi ricorrenti si attesta ad Euro 13,6 milioni circa, in crescita del 152% rispetto a Euro 5,4 milioni al 30 settembre 2021 ed è pari al 35% dei Ricavi dalle Vendite consolidati.