Blackline Safety presenta la nuova innovazione per i lavoratori connessi all’ADIPEC

Blackline Safety Corp., leader globale nella tecnologia di sicurezza connessa, ha annunciato che presenterà in anteprima il suo nuovo e innovativo rilevatore di gas singolo G6 alla fiera ADIPEC (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference) del 2022, dove sarà presente come espositore nel padiglione canadese. L’azienda terrà inoltre una sessione speciale il 31 ottobre su come la sicurezza connessa salva le vite, sulla base di casi di studio e dati reali dei clienti.

G6 è stato lanciato ufficialmente a settembre in Nord America e ADIPEC è l’occasione per clienti, distributori, media e analisti del Medio Oriente di dare un’occhiata in anteprima a questa innovazione all’avanguardia per la sicurezza connessa. petrolio e gas, petrolchimico e altri luoghi di lavoro industriali. Ciò che rende il G6 davvero unico è la sua connettività di lunga durata, con una durata della batteria di un anno e una durata del dispositivo di quattro anni. Ciò significa che per la prima volta le organizzazioni industriali possono sfruttare appieno i dati vitali sulla sicurezza in tempo reale in scenari in cui vengono comunemente utilizzati rilevatori tradizionali usa e getta con segnale acustico e flash.

“Con questa nuova tecnologia, stiamo portando livelli di connettività senza precedenti nei luoghi di lavoro industriali, contribuendo a ridurre il rischio di infortuni, ad aumentare la produttività e a portare la gestione proattiva della sicurezza a un nuovo livello”, ha dichiarato. Cody Slater, nella foto, CEO e Presidente, Blackline Safety.

“Stiamo rispondendo a un’esigenza diretta del mercato, offrendo ai responsabili della sicurezza una tecnologia più performante per accedere a dati affidabili e fruibili a portata di mano”.

I partecipanti all’ADIPEC potranno inoltre ascoltare Blackline SafetyIl responsabile della crescita Sean Stinson. La sua presentazione alla conferenza tecnica – “Industrial IOT to improve HSE Performance” – si avvarrà di esempi reali per mostrare come la tecnologia di sicurezza connessa possa salvare vite umane, favorire l’efficienza e migliorare le prestazioni ESG. Appuntamento per lunedì 31 ottobre nell’Atrio ADNEC, Stazione 3 alle ore 15.30.