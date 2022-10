Torna il Forum nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio

Prenderanno il via mercoledì pomeriggio, alle ore 15, nella prestigiosa cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, i lavori del 13° Forum nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio “Pensiero in azione. Innovation. Training. Community”.

Una due giorni per analizzare e dibattere, con il contributo di esperti nazionali ed internazionali, imprenditori e rappresentanti della politica e delle istituzioni, i processi di cambiamento e le innovazioni che stanno investendo le giovani imprese oggi e capire come i giovani e, più in generale, tutto il sistema di imprese possano contribuire allo sviluppo del nostro Paese in una prospettiva di crescita robusta e duratura. Soprattutto oggi, alla luce del difficile contesto in cui queste imprese si trovano a vivere e ad operare. I lavori avranno inizio con la presentazione della ricerca “I giovani: associazionismo, comunità e volontariato”, realizzata dai Giovani Imprenditori e OneDay Group con il supporto di Meta.

Questa ricerca, nata per approfondire il tema dell’impegno sociale e dell’interesse dei giovani verso l’associazionismo e il volontariato, è la quarta parte dell’Osservatorio “La nuova generazione di imprenditori”, progetto lanciato dai Giovani nel 2021 in collaborazione con OneDay Group e con il sostegno di Facebook, per analizzare orientamenti, difficoltà e ambizioni delle nuove generazioni rispetto a temi trasversali come impresa, nuove professioni, formazione delle competenze e impegno sociale.

La seconda giornata del Forum, giovedì 27, sarà dedicata, invece, all’imprenditoria del futuro fra nuove competenze, innovazione e sostenibilità.

Tra i partecipanti alle due giornate del Forum: Andrea Colzani (Presidente Giovani Confcommercio), Carlo Sangalli (Presidente di Confcommercio), Luca Colombo (Country Director Meta Italy), Paolo De Nadai (Presidente di OneDay Group), Dario Nardella (Sindaco di Firenze), Oscar Farinetti (imprenditore e scrittore), Aldo Cursano (Presidente Confcommercio Firenze). Tra i politici, Susanna Ceccardi (Lega), Chiara Colosimo (FdI), Chiara Gribaudo (Pd), Antonio Pagliacci (Forza Italia), Massimo Ungaro (Azione).