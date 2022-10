Il vaccino anti epatite B protegge anche dall’Hiv

Un ciclo a tre dosi del vaccino HEPLISAV-B, prodotto dalla Dynavax Technologies Corp e progettato per proteggere dall’epatite B, potrebbe essere efficace anche contro l’HIV. Questo incoraggiante risultato emerge da uno studio, presentato durante la conferenza IDWeek a Washington, condotto dagli scienziati del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), dell’Università di Cincinnati College of Medicine e del Weill Cornell Medical College. Il team, guidato da Kenneth E. Sherman e Kristen Marks, ha eseguito una sperimentazione di fase III per valutare l’efficacia del vaccino contro il virus dell’epatite B (HBV) e il virus dell’immunodeficienza umana (HIV). Stando alle stime dei Centers for Disease Control and Prevention, il 10 per cento degli adulti statunitensi con HIV è affetto anche da epatite B. Il vaccino HEPLISAV-B è stato approvato nel 2017 dalla Food and Drug Administration come trattamento di prevenzione dell’HBV. I ricercatori hanno somministrato tre dosi del vaccino antiepatite a una coorte di 68 adulti reclutati in 38 siti di Stati Uniti, Sud Africa e Thailandia. Tutti i partecipanti erano affetti da HIV e nessuno aveva ricevuto vaccinazione per l’epatite B. Dopo la dose iniziale del vaccino HEPLISAV-B di 0,5 millilitri, i volontari sono stati sottoposti a iniezioni aggiuntive a distanza di quattro e 24 settimane. Tutti hanno raggiunto la sieroprotezione, riportano gli autori, e nell’88 per cento della coorte sono stati rilevati livelli elevati di anticorpi, associati alla durata del vaccino a lungo termine. Tra gli effetti collaterali più comuni, gli autori evidenziano dolore nel sito di iniezione, malessere, affaticamento, dolori muscolari e mal di testa. Nei prossimi step, i ricercatori valuteranno l’efficacia di un regime a tre dosi di un altro vaccino contro l’epatite B, ENGERIX-B, prodotto da GSK, tra partecipanti adulti con HIV che erano stati precedentemente vaccinati contro l’HBV ma che non hanno ottenuto una risposta immunologica adeguata. Si stima che la sperimentazione clinica completerà le vaccinazioni nel marzo 2023.