Banca Ifis, cresce in Sicilia il turismo sportivo

Il mercato del turismo sportivo in Sicilia ha un valore di 1,1 miliardi (dati 2021) ed è prevista una crescita del 14% nei prossimi anni, per raggiungere i 4,1 miliardi nel 2030. Dati emersi nell’ultima giornata della “Palermo Sport Tourism Arena”, nel corso del workshop “Osservatorio Sport e Turismo” che ha analizzato come lo sport sia un importantissimo volano per il turismo in Italia. Analizzato l’impatto turistico, sociale ed economico sulla Sicilia. E’ stato evidenziato il ruolo centrale proprio dello sport nella crescita dei numeri del turismo a livello nazionale con focus sulla Regione siciliana, i cui numeri sono superiori rispetto alla media nazionale dopo l’emergenza Covid. Con la sua offerta, vista la ricchezza di beni artistici e culturali che includono 7 siti patrimonio Unesco, la regione riesce a soddisfare tre tipi di turismo: marittimo, culturale e sportivo. La conformazione territoriale della Regione garantisce un’offerta sportiva di alto livello combinando sia sport acquatici che sport ad alta quota. Oltre ai club sportivi di livello nazionale ed internazionale, sempre più eventi vengono organizzati nel territorio generando una forte spinta alla promozione turistica.

Complessivamente il mercato del turismo sportivo ha assunto un peso tale da non poter più essere circoscritto ad una nicchia: secondo i dati di Pwc, commissionati da Rcs Sport, si stima che in Italia valga 30 miliardi nel 2022 con una crescita attesa del 14% nei prossimi anni per raggiungere 83 miliardi nel 2030. A guidare questa crescita influiranno la maggior attenzione del pubblico rivolta allo sport e ai suoi eventi, la digitalizzazione delle procedure e l’ammodernamento delle location sportive.

Un altro dato di interesse, secondo le analisi di Banca Ifis, nella foto l’a. d. Frederik Geertman, è che 1 milione di euro di investimenti pubblici movimenta oltre 20 milioni di euro di ricavi nello Sport System. Il Turismo Sportivo si lega a doppio filo con il Turismo Culturale ed il Turismo Eno-Gastronomico e con la presenza di strutture e infrastrutture ricettive in continuo sviluppo.