Fitch conferma tutti i rating di Credem

Fitch Ratings ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di Credem a “BBB” e il Viability Rating (VR) a “bbb”. L’outlook sull’IDR a lungo termine è stabile. La conferma dei rating riflette l’opinione di Fitch che la solida capitalizzazione del Gruppo sia in grado di assorbire le pressioni, sia sulla qualità degli attivi che sulla redditività, derivanti da prospettive macroeconomiche più deboli, anche nel caso l’economia domestica dovesse deteriorarsi più di quanto Fitch attualmente si aspetta. L’agenzia sottolinea che il modello di business ben diversificato e la qualità degli attivi superiore alla media hanno portato a una generazione di utili più stabile rispetto alla maggior parte dei concorrenti nazionali nell’ultimo decennio. I rating riflettono, inoltre, la prudente politica di credito e di gestione del capitale. In dettaglio, i rating assegnati a Credem sono i seguenti: Long Term IDR: confermato a ‘BBB’, Outlook Stable, Short Term IDR: confermato a ‘F3’ Viability Rating: confermato a ‘bbb’ Long-Term Deposit Rating: confermato a ‘BBB+’  Short-Term Deposit Rating: confermato a ‘F2’ Derivative Counterparty Rating: confermato a ‘BBB(dcr)’  Senior Preferred Debt: confermato a ‘BBB’ Senior non Preferred Debt: confermato a ‘BBB-‘.