Vivendi, crescono i ricavi

Il gruppo Vivendi ha realizzato nei primi 9 mesi dl 2022 ricavi per 7,451 miliardi di euro, in crescita del +8,5% (+3,7% in termini organici). Tra le controllate, il gruppo Canal+ ha registrato un aumento dei ricavi del +1% nei primi nove mesi del 2022 (-3,3% nel terzo trimestre), mentre Havas Group ha conseguito una crescita del +17,3% (+8,7% in termini organici). Editis ha registrato un calo del -7,4% dei ricavi a seguito del calo del mercato librario francese dopo una crescita senza precedenti nel 2021. Gameloft ha invece registrato un aumento dei ricavi del +17%, con un dato di 95 milioni di euro (+48,1%) nel solo terzo trimestre del 2022.

Yannick Bolloré, Presidente del Consiglio di Sorveglianza, e Arnaud de Puyfontaine, nella foto, Presidente del Consiglio di Gestione e Ceo, hanno commentato: “La performance complessiva del nostro gruppo nel terzo trimestre è stata in gran parte trainata da Havas, che ha mantenuto un forte slancio commerciale grazie alla sua grande agilità operativa e al continuo sviluppo di soluzioni innovative per i suoi clienti. L’attività del Gruppo Canal+ è guidata maggiormente dalle sue operazioni internazionali. Dopo l’acquisizione di M7 e SPI International e la forte crescita in Africa, gli abbonati al di fuori della Francia rappresentano ora oltre il 60% della base clienti totale del gruppo. Inoltre stiamo lavorando attivamente per ottenere dalla Commissione Europea l’autorizzazione necessaria per finalizzare l’operazione del gruppo Lagardère. Tutte queste performance confermano la validità della strategia del gruppo, basata sulla trasformazione, lo sviluppo internazionale e l’integrazione dei nostri diversi business. Grazie alla diversità e complementarietà delle sue attività, alla loro capacità di anticipare e adattarsi, al suo talento e alla stabilità della sua partecipazione, Vivendi attende con fiducia il resto dell’anno, nonostante le turbolenze macroeconomiche e geopolitiche”.