MIR Tech 2023, firmato l’accordo di collaborazione tra IEG e SIEC

MIR Tech guarda al futuro: un format nuovo, più contemporaneo, stimolante e integrato.

La novità principale è l´accordo con SIEC, l´Associazione nazionale di riferimento del settore audio, video e controllo professionale. MIR Tech non sarà più solo una fiera, ma una piattaforma dove gli operatori di settore, attraverso attività convegnistica, talk show, formazione e percorsi esperienziali potranno dialogare con aziende, designer, progettisti e architetti.

Il pubblico potrà scoprire nuove soluzioni, tecnologie e creatività, vivere l´experience che le aziende andranno a ricreare nei percorsi espositivi. Sarà un ´Salone dell´Audio Video´ in cui si parlerà di temi legati alle nuove tendenze nel mondo del lavoro, della didattica, della progettazione degli spazi, delle soluzioni interattive e immersive.

Christian Pieretto, Presidente SIEC, dichiara: “Abbiamo colto con entusiasmo l´opportunità offerta da IEG di progettare assieme MIR Tech con un nuovo concept, con l´intento di rinnovare il concetto di fiera espositiva. Daremo vita ad un evento non più solo rivolto agli operatori di settore, ma dedicato soprattutto all´end user B2B. La vera sfida è cambiare il paradigma tra esposizione di prodotti e rappresentazione di soluzioni integrate in ambito corporate, museale, education, retail. Un evento che vedrà protagonisti quindi, non solo produttori e distributori di tecnologie, ma anche system integrator, designer, consulenti, creative agency e rental company. Una sfida particolarmente avvincente, un´opportunità unica per il mercato italiano. Siamo certi rappresenterà l´inizio di un lungo cammino insieme”.

Corrado Peraboni, nella foto, Amministratore Delegato di IEG – Italian Exhibition Group, sottolinea: “Con questo accordo MIR Tech arricchisce l´offerta espositiva e di contenuti, fino ad oggi focalizzata sulle tecnologie dedicate al Live Show, aprendosi a nuove filiere e soluzioni tecnologiche tra le più innovative ed attuali. Il MIR quindi nelle sue declinazioni MIR Tech, MIR Club e LiveYouPlay risponde sempre più alla mission di IEG di diventare ´Community Catalyst´ delle industrie di riferimento delle proprie manifestazioni con lo scopo precipuo di creare le migliori occasioni di business per espositori e visitatori”.

Con l´apporto di SIEC, MIR riunirà sotto lo stesso tetto tutti gli operatori della filiera del mondo audio, video, controllo, luci e show: un´opportunità unica per confrontarsi con il mercato, una piattaforma di business matching e networking, ma anche un momento di condivisione di conoscenze e competenze grazie a un palinsesto di eventi senza confronti.