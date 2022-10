Crowdfunding, nuove regole di Consob e Bankitalia su autorizzazione e vigilanza

La Consob e la Banca d’Italia avvieranno interlocuzioni informali con gli operatori di piattaforme di crowdfunding, strategia di raccolta fondi che si basa sull’ottenere piccole quantità di denaro da un ampio numero di soggetti, in vista dell’entrata in vigore delle nuove regole europee sul tema. In base alla nuova disciplina, i soggetti che intendono gestire piattaforme di crowdfunding – sia basate sull’investimento (equity-based) sia sul prestito (lending-based) – devono richiedere un’apposita autorizzazione allo svolgimento di tale attività. A partire dall’11 novembre 2023 potranno continuare a operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che avranno ottenuto l’autorizzazione ai sensi del Regolamento UE.

A livello nazionale, il Regolamento introduce per la prima volta una disciplina comprensiva per il lending crowdfunding per le imprese, mentre sostituisce il quadro normativo nazionale applicabile ai gestori di portali di equity crowdfunding. Esso prevede che gli operatori rispettino requisiti prudenziali e si dotino di assetti organizzativi idonei ad assicurare l’adeguata gestione dei rischi e la continuità dell’operatività; il Regolamento introduce anche norme a tutela degli investitori ispirate a quelle della Direttiva MiFID2.

La Consob e la Banca d’Italia, che sono state designate quali autorità competenti per l’autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding, potranno ricevere istanze formali per il rilascio dell’autorizzazione ad operare come fornitore di servizi di crowdfunding e avviare il relativo processo valutativo solo a seguito dell’adozione del decreto legislativo di attuazione.

“Al fine di favorire un ordinato avvio del nuovo regime, in attesa del completamento del processo di adeguamento della normativa nazionale, la Consob e la Banca d’Italia si rendono disponibili a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione”, si legge in una nota delle autorità.

“Resta inteso, data la natura informale e preliminare di queste interlocuzioni, che i procedimenti amministrativi di autorizzazione verranno avviati solo dopo che, completato il quadro normativo, gli operatori potranno presentare formale istanza di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia”, viene sottolineato.

ItaliaOggi