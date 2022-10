Alfonsino firma un accordo con Expert Mallardo per le consegne in 30 minuti di prodotti high-tech

Alfonsino S.p.A. pmi innovativa afferente al settore food order&delivery e attiva nei piccoli e medi centri italiani, comunica di aver concluso un accordo con Expert® – Gruppo Mallardo, colosso di elettronica di consumo, per la consegna di prodotti high-tech nei piccoli e medi centri. La partnership segna l’ingresso di Expert® Mallardo nel sistema “quick commerce” di Alfonsino e un ulteriore sviluppo dell’approccio omnicanale di entrambe le società. Gli utenti avranno a disposizione un negozio virtuale all’interno dell’App Alfonsino, con la possibilità di ricevere i prodotti Expert® a casa o dove vorranno entro 30 minuti dalla conclusione dell’ordine. L’accordo, prevede che il servizio sia gestito in sette punti vendita Expert® presenti nella Regione Campania: Giugliano, Frattamaggiore, Aversa, Pomigliano D’Arco, Somma Vesuviana, Pozzuoli e Casalnuovo, con la previsione di essere progressivamente esteso ad ulteriori punti vendita in altre Regioni d’Italia. “Questo accordo con Expert Mallardo rappresenta per noi un fondamentale tassello nel percorso di diversificazione intrapreso – afferma Carmine Iodice, Amministratore Delegato di Alfonsino – oltre a permetterci di essere i primi in Italia a fornire le città medio-piccole con un servizio dedicato alle consegne high-tech in mezz’ora”. “La partnership con Alfonsino ci darà la possibilità di sfruttare le straordinarie possibilità offerte dal “quick commerce” – segue Sergio Mallardo, Amministratore Unico del Gruppo Expert Mallardo – e di sviluppare, allo stesso tempo, un business model sempre più vicino alle mutate esigenze delle persone”