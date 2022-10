Al via il progetto “Acea Goes e-Bike – La sostenibilità viaggia anche su due ruote”

Bici elettriche a pedalata assistita che potranno essere utilizzate dalle persone di ACEA per spostarsi in città in modo green e ad emissioni zero. Parte oggi il progetto “Acea Goes e-Bike – La sostenibilità ACEA viaggia anche su due ruote”, pensato in collaborazione con la società Ridemovi, azienda italiana leader in Europa nel settore della micromobilità condivisa. Il progetto di mobilità sostenibile prevede una fase pilota in cui saranno disponibili 20 bici a pedalata assistita/elettriche utilizzabili dalla sede centrale di Piazzale Ostiense. Per facilitarne l’utilizzo, le e-bike potranno essere prenotate tramite l’app aziendale già disponibile, basterà configurare un proprio account con cui effettuare il noleggio. Saranno invece a cura di Ridemovi il recupero e la manutenzione delle biciclette. Dopo la fase pilota il servizio sarà esteso ad altre sedi e siti operativi del Gruppo con l’obiettivo di incentivare sempre più una modalità di trasporto sostenibile. Il progetto coniuga l’impegno sulla sostenibilità, centrale nelle strategie di sviluppo di business, con l’attenzione alle proprie persone, a cui sono rivolte anche ulteriori iniziative e programmi di Welfare aziendale.