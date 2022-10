Intesa Sanpaolo insieme a Tenax Capital: nuovo fondo di debito a supporto delle imprese italiane

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) e Tenax Capital hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding per la costituzione di un fondo di debito gestito da Tenax Capital che investirà su un target rappresentato dal mercato delle imprese italiane.

L’obiettivo di raccolta del fondo è di almeno 300 milioni di euro e sarà raggiunto coinvolgendo investitori istituzionali italiani ed europei attivi nel mondo del private debt.

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, parteciperà all’iniziativa sia in qualità di anchor investor sia in qualità di originator, non esclusivo, degli asset del fondo.

Questa iniziativa permette, in prospettiva, ad Intesa Sanpaolo di ampliare i canali di supporto finanziario al mondo delle imprese italiane, mettendo a disposizione di Tenax Capital e degli investitori del fondo la propria capacità di origination, nell’ambito di un modello “Originate to Share” sempre più strategico per la Divisione IMI CIB. Tale approccio permette di ampliare la capacità di credito mantenendo l’attenzione sui rischi e su un’allocazione efficiente del capitale.

Tenax Capital avrà il compito di analizzare, selezionare e approvare gli investimenti che entreranno a far parte di Tenax Sustainable Credit Fund, gestire il fondo e collocarne le quote ad una platea di investitori istituzionali e assicurativi. Quest’ultimi potranno godere di favorevoli requisiti patrimoniali ai fini della Solvency II Directive dal momento che il fondo è eligible per ottenere le garanzie fornite dallo European Investment Fund come è avvenuto per gli altri fondi di Tenax Capital.

Il nuovo fondo di debito avrà un forte focus sulle tematiche ESG, privilegiando progetti e operazioni che rispettino i criteri di sostenibilità.

Massimo Mocio, Deputy Chief e Responsabile Global Markets & Investment Banking della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo dichiara: “Nell’attuale contesto economico e di mercato, la prospettata collaborazione fra Intesa Sanpaolo e Tenax Capital potrà rappresentare una modalità aggiuntiva per incrementare la capacità di finanziamento a supporto della crescita delle aziende italiane e delle loro filiere strategiche, rafforzando le relazioni fra istituti bancari e investitori finanziari specializzati nel debito privato, mantenendo un attento presidio del rischio”.

Massimo Figna, Founder e CEO di Tenax Capital, dichiara: “È per me motivo di particolare soddisfazione ed orgoglio annunciare l’avvio della partnership con un player come Intesa Sanpaolo. L’accordo rappresenta anche il riconoscimento del ruolo centrale che Tenax Capital ha ormai assunto nel mercato del private debt dove la società è attiva dal 2012 e, con quello che viene oggi presentato, ha già lanciato sei fondi. Il nuovo fondo intende favorire il ruolo sempre più importante del mercato dei capitali nel finanziamento delle imprese riducendo il gap che attualmente separa il nostro paese dalla media di quelli europei dove il private debt ha raggiunto una quota del 67% (il 34% in Italia)”.