Bruxelles semplifica le regole sugli aiuti all’innovazione

Bruxelles rivede e semplifica le regole sugli aiuti a sostegno dell’attività di ricerca, sviluppo e innovazione per agevolare sempre più le piccole e medie imprese e per sostenere la transizione verde e digitale. Ma anche per promuovere gli investimenti a favore delle innovazioni pionieristiche, della ricerca di punta e delle infrastrutture di prova e sperimentazione, assicurando nel contempo il mantenimento delle misure di salvaguardia per garantire che le agevolazioni siano limitate a quanto necessario e non comportino indebite distorsioni della concorrenza.Il tutto è previsto dalla nuova comunicazione della commissione europea C (2022) del 19 ottobre 2022, recante la nuova «disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Rsi, ndr)», da cui emerge che le intensità di aiuto saranno in generale più basse per le attività legate allo sviluppo e all’innovazione rispetto alle attività di ricerca. Per determinare i costi indiretti dei progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito della loro ammissibilità viene introdotto un meccanismo di calcolo semplificato.

nuove intensità di aiuto. Per garantire la prevedibilità e la parità di trattamento, le intensità massime di aiuto che la nuova disciplina prevede a favore di Rsi sono stabilite sulla base di tre criteri:

1) la vicinanza degli aiuti al mercato, come indicatore dei previsti effetti negativi e della necessità dell’aiuto, tenendo conto delle entrate potenzialmente più elevate derivanti dalle attività sovvenzionate;2) le dimensioni del beneficiario, come indicatore delle maggiori difficoltà incontrate generalmente dalle piccole imprese nel finanziare un progetto rischioso;

3) la gravità dei fallimenti del mercato, quali le previste esternalità in termini di diffusione delle conoscenze.Di conseguenza le intensità di aiuto devono essere in generale più basse per le attività legate allo sviluppo e all’innovazione che per le attività di ricerca. Tali considerazioni si applicano allo stesso modo all’intensità di aiuto per gli incentivi alle infrastrutture di prova e sperimentazione.Queste ultime – cofinanziate da Unione europea, agenzie, imprese comuni o altri organismi – potrebbero beneficiare di un sostegno pubblico fino al 100% dei costi di investimento ammissibili, a condizione che la necessità dell’importo del finanziamento pubblico totale (aiuti di stato e altri finanziamenti pubblici) destinato al progetto venga dimostrata sulla base di una valutazione credibile del deficit di finanziamento, per garantire che l’importo totale del finanziamento pubblico non comporti una sovra-compensazione.

Secondo

la commissione, l’effetto di incentivazione si verifica quando l’aiuto modifica il comportamento di un’impresa inducendola ad intraprendere attività che, in assenza dell’aiuto, non avrebbe svolto o avrebbe svolto in modo limitato.

Costi ammissibili. I costi ammissibili per le attività di Rsi devono essere accompagnati dalle più recenti prove documentarie disponibili, che devono essere chiare e specifiche. Le spese generali supplementari e operative, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, possono essere calcolate, in alternativa, sulla base di un approccio semplificato in materia di costi sotto forma di un tasso forfettario fino al 20%, applicato ai costi totali diretti ammissibili al progetto di R&S. Qualora quest’ultimo preveda vari aspetti, ciascuno dei compiti ammissibili deve rientrare in una delle categorie di ricerca fondamentale/industriale o sviluppo sperimentale.

ItaliaOggi