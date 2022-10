Tenax International, il portafoglio ordini macchine ammonta a 9,4 mln

Tenax International S.p.A., uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, comunica che il fatturato macchine (esclusi quindi i ricavi da ricambistica e assistenza) si attesta ad oggi a Euro 10,9 milioni, pari al 114% del fatturato macchine registrato in tutto il FY 2021 (9,6 milioni). Tenax comunica altresì che in pari data il portafoglio ordini macchine (sempre esclusi quindi i ricavi da ricambistica e assistenza) ammonta ad Euro 9,4 milioni così suddivisi sulla base delle consegne previste: – Tra un minimo di euro 4,1 milioni e un massimo di euro 5,1 milioni a valere sul FY 2022 – Tra un minimo di euro 4,3 milioni e un massimo di euro 5,3 milioni a valere sul FY 2023 La variabilità di circa 1 milione di euro di ordinativi in consegna tra la fine del FY 22 e l’inizio del FY 23 è essenzialmente legata ai seguenti fattori: – Capacità dei fornitori di soddisfare le richieste in termini di tempistiche sull’anno in corso; – Circostanze legate al reperimento di soluzioni logistiche negli ultimi giorni dell’anno; – Possibilità per alcuni clienti di posticipare il ritiro della merce da dicembre 22 a gennaio 23. Alla luce del fatturato realizzato ad oggi e delle consegne previste entro la fine dell’anno, la Società prevede di chiudere il FY 2022 con un fatturato macchine compreso tra euro 15 – 16 milioni (156%-167% del fatturato macchine 2021). Si conferma particolarmente elevata l’incidenza dei mercati esteri con oltre il 98% delle vendite realizzate ed in corso di realizzazione. Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, nella foto, Presidente e CEO di Tenax International ha commentato: “Fin dall’inizio di questo 2022, i dati di vendita si sono confermati più che soddisfacenti e in decisa crescita rispetto al 2021; la grande sfida per Tenax si è quindi confermata essere quella sul lato della supply chain, al fine di evadere il massimo possibile degli ordinativi entro la fine dell’anno in corso, alla luce delle molteplici criticità verificatesi a livello globale sul mercato degli approvvigionamenti. Aver già superato a questo punto dell’anno il fatturato macchine del 2021 del 14% e traguardare per fine anno una crescita prevista tra il 56% e il 67% è da considerarsi un dato di grande rilevanza, che conferma – da un lato – il deciso apprezzamento del mercato per il prodotto Tenax e – dall’altro lato – il trend di forte aumento della quota di mercato dell’elettrico nel segmento di macchine sotto i 2,5 mc. Riteniamo particolarmente importante il contributo che sta arrivando dal mercato tedesco, che commercialmente rappresentava senza dubbio l’obiettivo più importante che ci siamo posti per il 2022 e che – unitamente al lancio sul mercato di Electra 5.0 (prossima macchina da 5 metri cubi 100% elettrica), prevista per metà dell’anno prossimo – ci fa guardare con ancora più ottimismo anche al 2023 ormai alle porte, dove – a conti fatti – Tenax si sta presentando con un portafoglio ordini che copre già circa il 30% del fatturato atteso per quest’anno.