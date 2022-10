El.En., Penta Laser Zhejiang conclude un aumento di capitale riservato per circa 10.1 mln sottoscritto da due importanti fondi cinesi di private equity

El.En. S.p.A., nella foto il presidente Gabriele Clementi, azienda leader nel settore dei laser, quotata al mercato Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana comunica che la sua controllata Penta Laser Zhejiang ha concluso un aumento di capitale riservato a due fondi cinesi di Private equity, CITIC Securities Investment Co. Ltd Co. Wenzhou Jin Quan XIn Yuan Investment LLP, due importanti Fondi operanti nel settore del Private Equity in Cina. Penta Laser Zhejiang è la capofila della Business Unit in cui il gruppo ha organizzato le proprie attività nel settore del taglio laser. Con la sottoscrizione dell’aumento di capitale dedicato, i due fondi cinesi di Private Equity, hanno acquisito una quota complessiva del 5,58% circa a fronte di un corrispettivo di 71 milioni di Renminbi (ai cambi correnti pari a circa 10,1 milioni di Euro), corrispondente ad una valutazione implicita della società pari a 1,2 miliardi di Renminbi (circa 170 milioni di euro), con un P/E di circa 12 volte gli utili normalizzati dell’esercizio 2021. A valle dell’aumento di capitale la quota di controllo detenuta in Penta Laser Zhejiang dal Gruppo EL.EN. per il tramite della Ot-las S.r.l. è quindi pari al 75,93% (dal precedente 80,43%). L’operazione è da inquadrare nell’ambito degli ambiziosi obiettivi di crescita nel settore del taglio laser industriale. L’ampliamento del parterre degli Azionisti a soggetti locali di estrazione finanziaria di elevato standing rientra tra le operazioni propedeutiche ad una eventuale IPO della Business Unit Industriale su un mercato regolamentato cinese. L’operazione di aumento di capitale di Penta Laser Zhejiang, non modifica la Guidance rilasciata dal Gruppo EL.EN. per l’anno in corso.