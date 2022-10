Roma, domani allo Spazio 5 De Cataldo presenterà i suoi due libri

Domani alle ore 19.30 a Spazio5, in Roma, Giancarlo De Cataldo presenterà i suoi libri: “La Svedese” e “Dolce Vita, Dolce Morte” L’autore dialogherà con Francesca Ripanti (PxiL – Pazzi X i Libri).



Così l’autore ha raccontato la genesi de “La Svedese”: “Roma non ha più un padrone, ognuno può prenderne un pezzo. Lei lo ha fatto. Era una ragazza di borgata come tante, con sogni nemmeno troppo grandi. Poi ha afferrato un’occasione, ed è diventata la Svedese”.

Per quanto riguarda “Dolce Vita, Dolce Morte”, la storia è più complessa. Luccicano le luci di Roma al tempo della Dolce Vita. Lampeggiano i flash delle macchine fotografiche tra le mani svelte e nervose dei paparazzi, gli scandali sono l’altro nome della mondanità. Nei caffè si tira tardi, il sogno più bello è quello che si sogna insieme. Sogna anche una ragazza tedesca: ha ventitré anni, si chiama Greta e vuole fare l’attrice. Finché, un giorno di maggio, viene trovata uccisa a coltellate in un palazzo nei dintorni di via Veneto.Sotto la superficie abbagliante della capitale, infatti, si nascondono gli abissi. Lo sa bene Marcello Montecchi, trent’anni, brillante firma di un prestigioso quotidiano romano. Il suo direttore gli ha chiesto di seguire il caso senza sapere che lui, Greta, l’ha conosciuta davvero, durante incontri fugaci al sapore di whisky e sigarette. E, ora, dovrà addentrarsi nel lato segreto e oscuro di quella inafferrabile ragazza .Attraverso una lente narrativa inedita e affascinante, Giancarlo De Cataldo, ispirandosi a un inestricabile cold case che ha segnato i nostri anni Sessanta, ci racconta le ossessioni e i misteri della città eterna… se volete saperne di più, domani accorrete allo Spazio 5, in via Crescenzio 99/D, vicino piazza Risorgimento. Potete usare i mezzi pubblici, prendendo la metro A (Ottaviano).