Autoconsumo conferma Rossetto tra i supermercati più convenienti

(di Tiziano Rapanà) Dov’è la convenienza? Alla domanda non riesco a dare una risposta compiuta. La questione è di difficile risoluzione. Se ci pensiamo bene, è difficile trovare un supermercato totalmente conveniente. Ho i miei riferimenti, vado ad acquistare prodotti nei miei punti vendita di fiducia. Ma non sono riferimenti assoluti: ciò che soddisfa me, non può andare bene per un altro. E allora come si può valutare la convenienza? In che modo sia giusto studiarla, analizzarla per poi identificarla compiutamente? A questo ci pensa Altroconsumo, mitica associazione che tutela i consumatori. Da cinquant’anni si impegna a fornire piccole e grandi risposte quotidiane a portata di mano. Grazie al supporto di oltre 1 milione di persone, fra soci, fan e simpatizzanti, effettu test comparativi e indagini sulla qualità, la sicurezza e i prezzi di prodotti e servizi con indipendenza, scientificità, senso critico del consumo, volontà di difendere sempre i diritti delle persone., Altroconsumo ha pubblicato l’indice dei punti vendita più convenienti, elaborato per città. L’indagine sui prezzi contro il carovita, che si è svolta tra il 7 marzo e il 1° aprile 2022, ha portato a novità e conferme. Una su tutte: Rossetto è stata incoronata come la soluzione più economica per una spesa mista di prodotti di Marca in quattro città (Verona, Modena, Cremona e Brescia). Il nome Rossetto non dice molto agli amici del Centro-sud. Il gruppo omonimo ha creato una catena di supermercati molto nota nel Nord Italia. Dal 1965, la famiglia Rossetto si industria per dare alla propria clientela una varietà di prodotti di qualità ad un buon prezzo. E i risultati pagano. Come ho già detto, Rossetto non è nuova all’incoronazione di Altroconsumo. I punti vendita eletti a piccole oasi di risparmio si trovano precisamente a: Verona, via Monti Lessini (località Mattarana); Cremona, centro commerciale I Navigli; Fiorano Modenese, via Statale (località Spezzano); Concesio, via Triumpilina/piazza caduti di Nassirya.

