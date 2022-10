Al Nurburgring testa a testa tra Antonelli e Barnard per il titolo ADAC F4

Saranno Andrea Kimi Antonelli (ITA – Prema Racing) e Taylor Barnard (GBR – PHM Racing) a giocarsi il titolo di Campione dell’ottava stagione dell’ADAC Formel 4. La serie tedesca che vede in pista le Tatuus di seconda generazione motorizzate con il propulsore Abarth T-Jet 1.4 da 180 Cv arriva al Nurburgring per il round conclusivo della stagione con tutti i titoli ancora da assegnare. Tra il pilota italiano e l’inglese sono 34 i punti di differenza con Antonelli che, sino ad oggi, ha conquistato 7 vittorie e tre secondi posti. Barnard è, invece, salito per quattro volte sul gradino più alto del podio, conquistando anche un secondo posto e tre terzi posti. Per la vittoria finale verranno presi in considerazione i 16 migliori risultati su 18 gare disputate.

La lotta per il titolo non si ferma alla vittoria assoluta, anche tra i rookie è lotta a due con il finlandese di Jenzer Motorsport Rasmus Joutsimies (FIN – Jenzer Motorsport) che comanda la classifica con 244 punti, 19 in più del brasiliano di Ferrari Driver Academy Rafael Camara (BRA – Prema Racing). Proprio il team italiano è in testa nella classifica riservata alle squadre con 38 punti di vantaggio su PHM Racing. Un finale di stagione mai così indeciso sui 5.148 metri del tracciato GP del Nurburgring. Proprio il circuito della Renania era stato protagonista ad inizio agosto nella configurazione “Sprint Track” da 3.629 metri e aveva visto la doppietta di Barnard e la prima vittoria stagionale di James Wharton (AUS – Prema Racing). L’ultimo atto dell’ADAC Formel 4 prenderà il via venerdì 14 ottobre con due sessioni di prove libere e le qualifiche che decreteranno la griglia di partenza per le gare di sabato e domenica. Nella giornata di sabato due gare in programma alle 9.55 e alle 16.25, mentre domenica alle 11.35 gara 3 farà calare il sipario sulla serie targata ADAC. Le tre gare verranno trasmesse sul sito ADAC e sul canale YouTube ADAC Motorsports.