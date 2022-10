Roma, a Zoomarine si potrà smascherare la propria paura

Ogni età ha le sue paure. Preoccupazioni e timori sono in fondo una tappa fondamentale nel processo di crescita. Per i bambini, per esempio, tra le più comuni ci sono quelle del buio, dei rumori assordanti, degli animali e degli insetti, del dottore e della puntura. Come fare per affrontarle? Proprio nel mese di Halloween, tra fantasmi, zucche illuminate, scheletri, che ormai sono diventati un motivo di festa e divertimento, il parco Zoomarine lancia una campagna educativa “Smaschera la tua paura”, con la partecipazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, che intende individuare le cause nascoste dietro gli ostacoli quotidiani dei più piccini con lo scopo di fornire loro preziosi consigli per vincere ogni disagio. Una serie di brevi interventi con medici e psicologi, che potranno aiutare anche i genitori a comprendere come gestire i vari campanelli d’allarme che spesso preoccupano i propri figli, al fine di renderli più sicuri e fiduciosi. Il 16, il 23 e il 30 ottobre il parco alle porte di Roma ospiterà, quindi, una serie di percorsi esperienziali che si svilupperanno anche attraverso il gioco. Prevista, infatti, un’area ludica nella quale i bambini potranno giocare con le loro criticità. Si potranno affittare scatole di cartone, donando semplicemente caramelle, da colorare e riempire con tutte le proprie paure che potranno poi essere affrontate con le “istruzioni per l’uso”, oppure scattare foto ricordo con le protagoniste cattive del nuovo spettacolo “Cenerentola”, in scena a novembre al Teatro Ghione, che vedrà la presenza nel parco della matrigna e delle sorellastre pronte a dare vita ad un laboratorio di disegno creativo per scoprire se i cattivi delle fiabe sono davvero poi così antipatici. Una serie di attività semplici e interattive che coinvolgeranno anche gli adulti al fine di stimolare la complicità genitori – figli e prepararsi a vivere le difficoltà come esperienze naturali con l’obiettivo di risolverle insieme. Tra i vari appuntamenti ricchi di allegria, presenti al parco per tutto il mese di ottobre: la Scuola di Magia con i suoi fantastici show, i laboratori per imparare ad esprimere la propria creatività e superare la timidezza grazie ai giovani prestigiatori del Club Magico Roma, le dimostrazioni educative con gli animali a tema, i 5 regni di Halloween all’aperto, le horror house per adulti e il nuovo spettacolo dei tuffatori. Grande attesa poi per il super evento del 31 ottobre con un mondo di attività, sorprese, attrazioni per grandi e piccini e spettacoli esclusivi, come “La leggenda di Samhain”, il Laser Show, le parate a tema itineranti e la cena a tema Alice in Wonderland.