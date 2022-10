Fissati i tassi del bond “Borgosesia 2022-2027 Tasso Fisso Twices Step up” ed ampliato a 15 mln il relativo ammontare

Borgosesia SpA (nella foto, l’a. d. Davide Schiffer) comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’interesse sin qui manifestato dagli investitori in relazione al prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato della durata di 5 anni (il “Prestito Obbligazionario”) deliberato il 25 luglio scorso e con chiusura della prima finestra di sottoscrizione entro e non oltre il prossimo 14 ottobre (“Data di Prima Emissione” e “Data di Godimento”), ha deliberato di elevarne il relativo importo massimo da Euro 7.500.000 ad Euro 15.000.000. Successivamente alla Data di Prima Emissione, e fino al giorno antecedente alla Data di Scadenza (14 Ottobre 2027), l’Emittente potrà procedere con successive offerte private fino al raggiungimento del menzionato importo massimo di Euro 15.000.000. Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di fissare il tasso di interesse annuo del Prestito Obbligazionario come segue: • nel periodo compreso tra la Data di Godimento e il giorno risultante dal decorso del 24esimo mese successivo (“Primo Periodo di Interessi”): 6,00%; • nel periodo compreso tra l’ultimo giorno del Primo Periodo di Interessi e il giorno risultante dal decorso del 12esimo mese successivo a tale data (“Secondo Periodo di Interessi”): 6,50%; • nel periodo compreso tra l’ultimo giorno del Secondo Periodo di Interessi e il giorno risultante dal decorso del 12esimo mese successivo il (“Terzo Periodo di Interessi”): 7,00%; • nel periodo compreso tra l’ultimo giorno del Terzo Periodo di Interessi e la Data di Scadenza: 7,25%.