doValue stipula contratto per servizi legali con Sareb

doValue S.p.A. (nella foto, l’a. d. Andrea Mangoni) comunica che, a valle della creazione formale della business unit Legal Services in Spagna, ha stipulato, attraverso la sua controllata Altamira Asset Management, un importante contratto con Sareb. Sareb, a seguito della riassegnazione del contratto di servicing a febbraio 2022, ha infatti deciso di avvalersi di operatori qualificati per il supporto legale legato al proprio portafoglio di asset, come servizio specializzato separato dalla gestione commerciale degli asset stessi. Secondo i termini del contratto, doValue gestirà dal punto di vista legale il portafoglio che era precedentemente gestito dalla propria controllata Altamira Asset Management, e che include circa il 40% dei procedimenti legali di Sareb. I servizi specifici previsti nel contratto stipulato con Sareb includono la preparazione della documentazione in vista dell’iniziazione di specifici procedimenti legali, ed anche il monitoraggio ed il controllo dell’attività di recupero fino alla cessione (inclusa la preparazione ed il monitoraggio dell’attività relativa elle aste). Il contratto prevede la gestione di più di 4.500 procedimenti legali. Il contratto è in linea con la strategia del Gruppo doValue volta a diversificare ulteriormente la propria offerta di prodotto ed è una parte integrante del piano di crescita delle attività di doValue in Spagna.