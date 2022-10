AVM partecipa a Broadband World Forum – Network X

“powerful. connected. home” è lo slogan che dal 18 al 20 ottobre 2022 accompagna la partecipazione di AVM al Broadband World Forum che ora è parte di Network X. AVM mostra ciò che è possibile fare grazie alla migliore tecnologia a banda larga dei propri prodotti come il FRITZ!Box 5590 Fiber e il FRITZ!Box 5530 Fiber, che possono essere utilizzati con tutte le reti in Europa. Presso lo stand ci sarà la gamma completa di soluzioni per tutte le attuali connessioni broadband – dalla fibra al cavo, dalla DSL al 5G – compresa l’ultima generazione dei FRITZ!Repeater con Wi-Fi 6 e Mesh, come il nuovo FRITZ!Repeater 3000 AX. I visitatori potranno anche conoscere tutti i dettagli degli oltre 100 aggiornamenti e miglioramenti del sistema operativo FRITZ!OS 7.50 dei prodotti AVM.

Il Broadband World Forum (BBWF), che si tiene ad Amsterdam, è uno degli eventi di settore più importanti in Europa. L’edizione di quest’anno, con il nome di Network X – che nasce dalla fusione di “5G World” e “Telco Cloud” – sarà ancora più interessante in termini di innovazioni e novità. L’occasione ideale per AVM per presentare le proprie soluzioni che offrono ogni tipo di connessione per la banda larga.

I modelli per fibra ottica FRITZ!Box 5590 Fiber e FRITZ!Box 5530 Fiber (disponibili esclusivamente presso i provider) sono perfetti per l’offerta dei provider e gli utenti europei, poiché entrambi i prodotti supportano tutti gli standard di fibra (AON, GPON, XGS-PON) e possono quindi essere utilizzati con tutte le reti in Europa. Grazie a queste soluzioni di AVM, gli utenti possono collegare facilmente il FRITZ!Box 5590 Fiber e 5530 Fiber direttamente alla presa in fibra ottica e godere immediatamente dei vantaggi di un dispositivo all-in-one potente e affidabile, allo stesso tempo, i provider sono in grado proporre un’offerta che soddisfa tutte le esigenze degli utenti. Per disporre delle velocità offerte dalle connessioni in fibra in modalità wireless su tutta la rete di casa, tutti i modelli FRITZ!Box Fiber dispongono di un potente Mesh Wi-Fi e di moltissime opzioni per la rete. Il FRITZ!Box integra, inoltre, funzioni Internet ad alta velocità, Wi-Fi, streaming, telefonia IP e Smart Home in un unico dispositivo, riducendo così notevolmente anche i consumi energetici. Gli stessi vantaggi sono offerti anche dai modelli FRITZ! per rete via cavo, DSL e mobile.