Terna: sottoscritta una linea di credito pari a 100 milioni di euro legata a indicatori ESG

Terna S.p.A. (nella foto, l’a. d. Stefano Donnarumma) ha sottoscritto in data odierna un Credit Facility Agreement ESG linked per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro.

La linea di credito avrà una durata di 3 anni, con un tasso d’interesse legato all’andamento della performance di Terna relativamente a specifici indicatori ambientali, sociali e di governance (“ESG”).

Il finanziamento è stato sottoscritto con SMBC Bank EU AG – Milan Branch.

Tale linea di credito consente a Terna di poter contare su una liquidità adeguata alla propria solidità finanziaria e conferma il forte impegno del Gruppo nell’introduzione di un modello finalizzato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.