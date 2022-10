Jonix, ricavi gestionali in calo

Jonix, PMI Innovativa e Società Benefit quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell’aria indoor e delle superfici, comunica i Ricavi gestionali al 30 settembre 2022 e le Linee guida di sviluppo strategico del prossimo triennio. I Ricavi gestionali al 30 settembre 2022, non sottoposti a revisione contabile, sono pari a 2,01 milioni di euro, rispetto a 5,52 milioni di euro al 30 settembre 2021. I ricavi realizzati all’Estero sono pari a 0,53 milioni di euro (26% del totale), rispetto a 3,47 milioni di euro al 30 settembre 2021 (63% del totale). L’Italia evidenzia Ricavi pari a 1,48 milioni di euro (74% del totale), rispetto a 2,05 milioni di euro al 30 settembre 2021 (37% del totale). Con riferimento alle linee di business, le Air Tech Solutions registrano ricavi pari a 1,43 milioni di euro (4,84 milioni di euro al 30 settembre 2021), mentre le Advanced Tech Solutions registrano ricavi pari a 0,19 milioni di euro (0,43 milioni di euro al 30 settembre 2021). Dal punto di vista settoriale, il Residenziale registra ricavi pari a 1,31 milioni di euro (1,80 milioni di euro al 30 settembre 2021), mentre il Commerciale registra ricavi pari a 0,70 milioni di euro (3,72 milioni di euro al 30 settembre 2021). Antonio Cecchi, nella foto, Amministratore Delegato di JONIX: “In un difficile contesto di mercato abbiamo adattato la nostra strategia di crescita alle mutate condizioni operative caratterizzate da: superamento della domanda B2C trainata dalla crisi pandemica, rispetto alla quale stiamo orientando il nostro posizionamento sul target B2B con reti commerciali nuove e prodotti dedicati; ritardi riscontrati nell’adozione di interventi legislativi legati alla qualità dell’aria indoor, definiti solo nell’agosto 2022 attraverso la pubblicazione delle “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”, le quali includono l’NTP tra le tecnologie applicabili e faranno da riferimento anche per il mondo socio-assistenziale e sanitario; l’intensificarsi della crisi economica a seguito del conflitto Russia-Ucraina e della conseguente crisi energetica che sta impattando sulla capacità di investimento del mondo corporate. Riteniamo che l’approccio a questo nuovo scenario di mercato debba prevedere la creazione di reti dedicate per singoli settori e ambiti di applicazione verticali, che avverrà attraverso accordi strategici con player di riferimento con i quali integrare l’offerta per la depurazione dell’aria e delle superfici. Inoltre, il modello di business viene integrato con la proposta di valore degli aspetti consulenziali, che ha dato i primi riscontri in ambito sanitario: JONIX Academy consente di approcciare il mondo corporate e pubblico attraverso l’erogazione di servizi formativi e consulenziali volti a generare consapevolezza e competenza sulle problematiche della qualità dell’aria indoor e dei relativi effetti collaterali, veicolando la fornitura dei dispositivi JONIX.”