Atlantia, approvate le modifiche al Piano di Phantom Stock Option 2014

Si è riunita ieri sotto la presidenza dell’Amb. Giampiero Massolo l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Atlantia S.p.A. (nella foto, l’a. d. Carlo Bertazzo). Il capitale rappresentato in Assemblea era pari al 71,08%. Di seguito viene riportato l’esito delle votazioni dei soci sui due punti all’ordine del giorno. Il primo verte sulle modifiche al “Piano di Phantom Stock Option 2014” e al “Piano Addizionale di Incentivazione 2017 – Phantom Stock Option”. L’Assemblea dei Soci, tenuto conto dell’offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società promossa da Schema Alfa, con il voto favorevole del 99,82% del capitale sociale rappresentato in Assemblea ha approvato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF – le modifiche relative al Piano di Phantom Stock Option 2014 e al Piano Addizionale di Incentivazione 2017 – Phantom Stock Option al fine, da un lato, di non ostacolare l’ offerta pubblica di acquisto totalitaria lanciata sulle azioni Atlantia e, dall’altro lato, di consentire ai beneficiari dei suddetti piani di mantenere il beneficio derivante dalla partecipazione ai medesimi. Per una descrizione dettagliata dei piani si rinvia ai documenti informativi, redatti ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, disponibili sul sito internet della Società. Il secondo ordine del giorno riguarda la revoca della delibera adottata dall’Assemblea ordinaria della Società in data 29 aprile 2022 inerente all’approvazione di un piano azionario a favore dei dipendenti avente ad oggetto azioni ordinarie della Società denominato “Piano di azionariato diffuso 2022-2027”. L’Assemblea dei Soci, con il voto favorevole del 99,99% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, ha approvato la revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2022 inerente all’approvazione del piano azionario a favore dei dipendenti avente ad oggetto azioni ordinarie della Società denominato “Piano di azionariato diffuso 2022-2027”. La delibera sarà efficace all’avvenuto perfezionamento della revoca della quotazione delle azioni della Società dal mercato azionario nell’ambito dell’offerta volontaria totalitaria sulle azioni Atlantia. In merito si segnala che il Consiglio di Amministrazione, in caso di delisting e conseguente revoca del Piano, ha individuato, quale forma alternativa di remunerazione, la monetizzazione del controvalore delle azioni oggetto di assegnazione.