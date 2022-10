CheBanca! e Nexi insieme per il futuro degli ecosistemi marini

Ridurre concretamente l’impatto ambientale sul pianeta e garantire agli ecosistemi marini un futuro più sostenibile: sono questi gli obiettivi di CheBanca!, l’istituto retail del gruppo Mediobanca (nella foto il Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali del Gruppo, Lorenza Pigozzi) e Nexi che mettono a disposizione dei clienti della banca le nuove Carte di Debito International e Carte di Credito Classic realizzate in plastica riciclata recuperata dagli oceani. Si tratta delle prime carte di questo tipo emesse da Nexi.

Un accordo che consentirà di riqualificare parte della plastica abbandonata nei mari e di ridurne la quantità che vi viene rilasciata ogni anno, pari a circa 79 milioni di chilogrammi. Un vantaggio reale per l’ecosistema che si aggiunge a quello già garantito dai pagamenti digitali, dato che il loro impatto ambientale è già di per sé inferiore rispetto a quello del contante.

“Essere motore di una crescita sostenibile è un impegno concreto di CheBanca! e dell’intero Gruppo Mediobanca – commenta Marta Giaretta, Direttore Marketing di CheBanca! – La riduzione dei nostri impatti ambientali, diretti così come indiretti, è parte integrante dei nostri obiettivi di business. In quest’ottica la realizzazione delle nuove carte di pagamento prodotte da plastiche recuperate dagli oceani, in collaborazione con Nexi, è la dimostrazione pratica di come poter coniugare un’iniziativa di business con la crescente attenzione verso il nostro pianeta”.

L’accordo, che rafforza ulteriormente la collaborazione tra i due operatori, già partner strategici nei pagamenti digitali, è coerente con l’ampio piano di sostenibilità per un business responsabile che Nexi ha presentato recentemente al mercato in occasione del proprio Capital Markets Day e consente alla PayTech di proseguire nel proprio percorso di sostenibilità, aggiungendo nuove soluzioni sostenibili per la produzione delle proprie carte al core business dei pagamenti digitali.

“Questa ulteriore partnership con CheBanca! è perfettamente in linea con il nostro percorso in ambito ESG – commenta Andrea Mencarini, Cards & Digital Payments Director di Nexi – Ci consente di ridurre il nostro impatto ambientale così come quello dei clienti di CheBanca! e segue il nostro obiettivo Net Zero nel 2040, diventando già Climate Neutral a partire dal 2022, permettendoci di accelerare ulteriormente nella promozione di comportamenti di consumo più rispettosi dell’ambiente”.

Le nuove carte, già disponibili per i clienti di CheBanca!, daranno quindi un contributo importante allo smaltimento delle plastiche e aumenteranno nei cittadini la consapevolezza dell’impatto che i propri gesti quotidiani, come un acquisto, hanno nei confronti del pianeta.