TIM, comunicazioni ricevute da CDP Equity, Macquarie e Open Fiber

TIM (nella foto, l’a. d. Pietro Labriola) comunica che a seguito di una sua richiesta di aggiornamento sullo stato di attuazione del Memorandum of Understanding relativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e Open Fiber, sottoscritto nello scorso mese di maggio:

CDP Equity, Macquarie e Open Fiber hanno comunicato che il processo di valutazione attualmente in corso, data l’ampiezza della transazione e il tempo necessario ad analizzare tutta l’informazione ricevuta da TIM, richiede un’estensione della timeline indicativa originariamente discussa, e si sono detti pronti a ridiscuterla;

KKR ha dal canto suo confermato di voler restare allineata con TIM nella discussione sul MoU.

Le parti s’incontreranno in settimana.