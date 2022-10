RAM è la vera star al Monster Energy FIM MXoN 2022

Il Monster Energy FIM Motocross of Nations high-octane si è tenuto a RedBud in Michigan dal 23 al 25 settembre. Si tratta del più grande evento tradizionale di motocross al mondo della stagione, ed è solo la quinta volta che si tiene negli Stati Uniti nei suoi 75 anni di storia. 34 team hanno rispettivamente rappresentato altrettanti Paesi e ognuno di questi era composto dai tre migliori piloti di MXGP, MX2, Open, selezionati dalla rispettiva federazione motociclistica nazionale.

In occasione dell’evento, il brand 100% americano RAM è stato anche partner di MXoN Promoter, Infront Moto Racing, con quattro dei suoi modelli migliori: due RAM 1500 Rebels, un RAM 1500 Limited, un RAM 2500 Power Wagon. Nel corso dell’evento, gli oltre 80.000 spettatori hanno potuto ammirare i modelli dall’estetica “strong” e dalle elevate prestazioni, in linea con lo spirito della corsa e perfetti per soddisfare le aspettative dei fan del motocross.

La partecipazione di RAM al Monster Energy FIM Motocross Of Nations USA Red Bud è stata la degna conclusione di un anno straordinario, che ha visto il brand RAM affiancarsi a Red Bull KTM Factory Racing e al suo campione Tom Vialle, vincitore del MX2 World Championship.

Il team statunitense era uno dei favoriti e non ha deluso le aspettative. Composto da Eli Tomac, Justin Cooper, Chase Sexton si è piazzato davanti ai rivali francesi e australiani, vincendo il titolo per la prima volta dal 2011 a Saint Jean d’Angely. Inoltre, è stata la 33a volta in cui gli Stati Uniti si sono aggiudicati il podio, nonché la 23a vittoria su 39 tentativi, facendone la nazione di maggiore successo nella storia del Monster Energy FIM Motocross of Nations. I tre team vincitori si sono poi trasferiti dal podio al Media Center a bordo dei veicoli RAM, dove sono stati acclamati dai giornalisti di tutto il mondo.

Inoltre, venerdì 23 si è tenuta la tradizionale MX of Nation Teams Parade a bordo dei RAM Trucks, trasmessa in diretta sul canale MXGP di YouTube e Facebook e su MXGP-TV. Il pubblico ha accolto con entusiasmo i veicoli RAM, con lo stesso calore e orgoglio mostrati durante le prove del sabato e le corse della domenica. Il pick up americano è stato esposto in mostra lungo il tracciato ed è stato usato anche per alcune registrazioni con camere GoPro, attirando l’attenzione di decine di troupe televisive presenti alla gara.

“Sono stati giorni entusiasmanti e indimenticabili, dentro e fuori il circuito! Sono rimasto veramente colpito dal numero incredibile di fan e di media accorsi da ogni parte del mondo. Mi inorgoglisce sapere che RAM abbia potuto essere un player attivo per questo evento incredibile”, ha affermato Domenico Gostoli, Head of RAM e Dodge Europa. “Questa vittoria a stelle e strisce ha messo in evidenza l’eccellenza americana e i valori di potenza e agilità che i nostri clienti condividono con i fan di uno degli sporti più stimolanti”.