Equita Capital Sgr, perfeziona l’acquisizione di Experteam

Equita Capital SGR, management company del Gruppo Equita, annuncia che Clonit – società partecipata del fondo Equita Smart Capital ELTIF da luglio 2022 e attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di reagenti per la diagnostica molecolare – ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Experteam S.r.l.

Con sede nel VEGA Science & Technology Park di Venezia e attiva nel campo della diagnostica molecolare dal 1996, Experteam opera nella produzione e commercializzazione di prodotti di alta qualità nella diagnostica delle malattie di origine genetica (infertilità, malattie degenerative e oncologia) e nella virologia e microbiologia umana, ambientale e alimentare.

L’acquisizione – che costituisce un ulteriore passo nella creazione di un gruppo leader nel settore della diagnostica in vitro – è volta a rafforzare il ruolo di Clonit nel mercato di riferimento ampliandone le competenze tecnico-scientifiche e il portafoglio di prodotti e servizi offerti.

Carlo Roccio, Presidente di Clonit, ha commentato: “Grazie alla pluriennale esperienza nel campo della ricerca e sviluppo diagnostica, il team di Experteam vanta oggi relazioni di lunga data con i clienti. A meno di tre mesi dall’ingresso del fondo Equita Smart Capital – ELTIF nel nostro capitale, siamo entusiasti di aver già completato una prima acquisizione e di poter così collaborare ed espandere il nostro portafoglio prodotti nonché i canali di distribuzione, supportando così i nostri clienti in un mercato in rapida crescita come quello della diagnostica molecolare”.

Rossano Rufini, nella foto, Managing Partner e Responsabile Private Equity di Equita Capital SGR, e Anna Paola Moroni, Partner, hanno commentato: “Siamo orgogliosi e ci congratuliamo con tutto il management di Clonit per essere riusciti a completare una prima operazione di add-ona soli tre mesi dal nostro ingresso. La nostra strategia d’investimento mira proprio al supporto delle piccole e medie imprese italiane per sostenerle nel loro processo di crescita sia per via organica che attraverso acquisizioni”.

Equita Smart Capital – ELTIF continua le sue attività di investimento volte ad arricchire il portafoglio del fondo con partecipazioni in PMI eccellenti e con profili di crescita sostenibile. In parallelo, prosegue l’attività di raccolta, grazie all’intensificarsi delle relazioni con investitori istituzionali e agli accordi di collocamento con primarie reti di private banking in Italia.