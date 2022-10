Hyatt, pronto l’accordo con Lindner Hotels AG per espandere significativamente la presenza del brand in Germania e nelle principali destinazioni turistiche d’Europa

Hyatt Hotels Corporation ha annunciato che una sua affiliata ha stipulato con Lindner Hotels AG, catena tedesca di hotel a conduzione familiare, un accordo di collaborazione esclusiva incentrato sullo sviluppo, sulla gestione e sugli investimenti in campo alberghiero. Secondo le previsioni saranno più di 30 gli hotel di sette paesi europei che entreranno a far parte del portafoglio del marchio Hyatt e che saranno integrati a breve nel programma di fidelizzazione World of Hyatt. La maggior parte delle proprietà confluirà nel brand JdV by Hyatt, una catena di hotel indipendenti dal carattere esclusivo che riflette realmente l’atmosfera locale.

Lindner Hotels AG, una catena alberghiera tedesca a conduzione familiare fondata nel 1973 dall’architetto Otto Lindner, gestisce varie proprietà con i brand Lindner Hotels & Resorts e me and all hotels nelle principali città della Germania e dell’Europa centro-orientale. L’accordo estenderà la presenza del marchio Hyatt a 15 nuovi mercati, ampliandone la distribuzione in destinazioni strategiche come Düsseldorf, Francoforte e Amburgo.

“Siamo entusiasti di proseguire nel percorso di crescita asset light di Hyatt in Europa grazie a questa importante collaborazione strategica con Lindner”, è stato il commento di Mark Hoplamazian, nella foto, presidente e CEO di Hyatt. “L’aggiunta dell’interessante portafoglio alberghiero di Lindner permetterà di incrementare cospicuamente la presenza di Hyatt in Germania e di proporre ai nostri ospiti e, in ultima istanza, agli aderenti di World of Hyatt, una varietà di nuove destinazioni in tutta Europa, come Kiel, Lipsia, Sylt, Bratislava e Interlaken. Siamo grati per la fiducia accordataci dal team di Lindner e consolidiamo con entusiasmo l’offerta congiunta per i nostri ospiti tramite investimenti strategici di capitale effettuati da Lindner nel portafoglio”.

Il portafoglio di Lindner incrementerà ulteriormente la presenza lifestyle di Hyatt con l’aggiunta di 5.500 camere, secondo le previsioni, con un’importante estensione dell’impronta di Hyatt in Germania che offrirà una scelta ancora più vasta agli ospiti di Hyatt e agli aderenti al programma di fidelizzazione clienti World of Hyatt.

“Siamo lieti di poter contare su un marchio internazionale così solido come quello di Hyatt, che condivide la nostra attenzione verso l’eccellenza e l’approccio olistico all’ospitalità”, ha aggiunto Arno Schwalie, CEO di Lindner. “Si tratta di un tipo di collaborazione davvero unico nel mercato tedesco. Come parte di JdV by Hyatt, Lindner si conferma come marchio forte, con identità e indipendenza aziendale proprie, da oggi supportato sia dalla potenza che caratterizza la consapevolezza globale del marchio Hyatt, sia dalle straordinarie capacità commerciali e marketing di questo brand”.

Nel quadro di questo accordo, Lindner Hotels potrà accedere al supporto basato sui dati in materia di stato di salute del brand, esperienze degli ospiti e ottimizzazione del fatturato fornito dal Global Franchise and Owner Relations Group di Hyatt, un team dedicato che si focalizza sulle performance degli hotel, dei proprietari e degli operatori del franchising.