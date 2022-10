Premio Socrate per il merito: oggi la cerimonia di consegna

(di Cesare Lanza per La Verità) Scommettiamo – se mi volete, e ne sono sicuro, un po’ di bene – che mi perdonerete, se vi parlo ancora del Premio Socrate per il merito? È una mia iniziativa, alla quale sono particolarmente affezionato: perché sono convinto, da sempre, che una grave lacuna del nostro Paese sia la mancanza di rispetto del merito. Prevalgono spesso i mediocri, gli incapaci, i raccomandati… Mentre, invece, l’Italia avrebbe bisogno di vedere, ai vertici delle responsabilità (non solo) pubbliche, gli uomini e le donne di maggior qualità, in grado di saper affrontare e risolvere i problemi, quelli quotidiani e quelli che sembrano eterni, che tormentano il nostro Paese. Perciò voglio comunicarvi che oggi alle ore 17.30, presso Palazzo Altieri, in piazza del Gesù 49 a Roma, ci sarà la cerimonia per il conferimento del Premio Socrate per il merito 2022. Questo premio è un movimento d’opinione atipico e libero che non ha scopo di lucro e non prevede alcun tesseramento. Ecco a chi va il premio 2022: a Francesco Starace, ad e dg di Enel; Corrado Calabrò, giurista, scrittore e poeta italiano; Luciano Carta, presidente di Leonardo; Giuseppe Lasco, condirettore generale di Poste Italiane; Vincenzo Sanasi d’Arpe, presidente del World food programme Italia e ad di Consap; Silvia Candiani, country general manager Italia di Microsoft; Ferruccio De Bortoli, giornalista e scrittore; Costanza Esclapon de Villeneuve, presidente e fondatrice di Esclapon&Co; Emilio Petrone, ceo di Mooney; Giulio Ranzo, ad e direttore generale di Avio; Concita De Gregorio, giornalista de La Repubblica, scrittrice e conduttrice tv.