Intesa Sanpaolo: al via il primo Executive Programme dedicato ai giovani talenti della divisione IMI CIB

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) lancia il primo Executive Program, percorso formativo dedicato a giovani talenti della Divisione.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con Digit’ed, società di Nextalia SGR leader nella formazione e digital learning e SDA Bocconi School of Management, la Business School dell’Università Bocconi.

Il programma si inserisce negli obiettivi del piano strategico del Gruppo Intesa Sanpaolo, fra cui il potenziamento dei servizi di advisory per tutti i clienti corporate, la crescita del business internazionale e la forte attenzione alle tematiche ESG.

I contenuti dell’IMI CIB Executive Program saranno sviluppati con il contributo sia di docenti di SDA Bocconi School of Management, sia competenze interne alla Divisione.

Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Con IMI CIB Executive Program sono orgoglioso di avviare un percorso formativo di eccellenza dedicato ai nostri giovani talenti under 36 in Italia e all’estero, finalizzato ad assicurare una capacità di risposta sempre più mirata alle esigenze dei nostri clienti. In linea e a supporto del piano strategico del Gruppo, IMI CIB intende così investire ulteriormente sulle persone e sui propri talenti, accelerando la crescita della futura struttura manageriale della Divisione”.

Il target dell’iniziativa è rappresentato da giovani colleghe e colleghi under 36 inseriti nell’ambito della Divisione IMI CIB, sia nel perimetro nazionale, sia internazionale. Il 30% delle figure selezionate, infatti, opera all’estero in uno dei 25 paesi in cui è presente la Divisione.

Il percorso formativo è volto a sviluppare da un lato competenze specialistiche di Corporate & Investment Banking, con un focus sull’offerta internazionale distintiva tramite soluzioni dedicate di Structured Finance & Investment Banking, Global Markets, Corporate & Transaction Banking, e un’attenzione particolare alle tematiche ESG; dall’altro competenze trasversali per supportare al meglio le esigenze della clientela della Divisione (aziende, enti pubblici e istituzioni finanziarie) su alcuni temi di grande rilevanza, tra cui, ad esempio, la transizione energetica e digitale e le infrastrutture.

Il programma biennale 2022-2024 si fonda sull’acquisizione di conoscenze attraverso 51 incontri OnLive, lavori di gruppo, test individuali e un progetto finale elaborato in team. Le sessioni OnLive prevedono la combinazione di lezioni in presenza e contenuti digitali fruibili da remoto, discussioni di approfondimento, momenti di applicazione pratica.