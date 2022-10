TXT continua il piano di crescita accelerata con l’acquisizione del 100% di Soluzioni Prodotti Sistemi S.r.l.

TXT e-solutions S.p.A., società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data odierna è stato sottoscritto il contratto per l’acquisizione del 100% del capitale di SPS. L’acquisizione di SPS rappresenta un’operazione strategica per la crescita rapida del Gruppo TXT, con il rafforzamento delle competenze con l’ingresso di oltre 100 risorse specializzate nel digitale, la copertura geografica al Centro e Sud Italia, e l’espansione dell’offerta di soluzioni digitali IoT e AI. Soluzioni Prodotti Sistemi S.r.l. viene fondata a Roma nel 2009 e a partire dal 2013 avvia il suo processo di espansione accelerata che ha portato all’apertura di due nuove sedi a Bari e Milano e al raggiungimento di un organico di oltre 100 risorse distribuite sul territorio nazionale a presidio dei principali clienti e a supporto dei progetti innovativi per lo sviluppo di soluzioni applicative, IoT e di Intelligenza Artificiale; nel corso degli anni SPS sostiene un costante processo di crescita del business con un CAGR sui ricavi 2018-2021 pari a 23% che ha portato a ricavi consolidati delle vendite 2021 ad Euro 9,5 milioni ed EBITDA margin Adjusted del 15%. L’offerta SPS in ambito consulenza e progetti ICT garantisce competenze certificate e presidio tecnologico per la digitalizzazione dei processi enterprise, coprendo le fasi di progettazione, analisi, realizzazione fino al collaudo integrato e assistenza post-production per grandi imprese e SME, alle quali SPS offre ulteriori servizi digitali quali la realizzazione e manutenzione di infrastrutture applicative. Nell’area progetti innovativi, SPS offre soluzioni per l’industria (IoT) e per il monitoraggio di sistemi informativi e App sviluppate nell’osservatorio tecnologico tramite risorse interne e con il contributo di fondi di ricerca; l’offerta di soluzioni innovative e consulenza ICT di SPS sarà integrata sinergicamente nel portfolio tecnologico del Gruppo TXT. “Con SPS rafforziamo l’offerta aggiungendo competenze, risorse e copertura geografica, in un periodo storico dove la domanda nel digitale è in forte crescita e le risorse sono limitate” commenta Daniele Misani, nella foto, CEO del Gruppo TXT.” Aumentano le possibilità di sinergie tecnologiche, commerciali e operative nell’ecosistema del Gruppo TXT, che ci permetteranno di cogliere nuove opportunità continuando a creare valore”. “SPS è particolarmente orgogliosa dell’accordo raggiunto con il Gruppo TXT”, commenta Eleonora Caronia, AD di SPS,” in quanto permetterà all’azienda di continuare il percorso di costante crescita fatto in questi 10 anni in condizioni di maggiore stabilità in uno scenario caratterizzato da elevata complessità e tensione competitiva.” L’operazione di acquisizione di SPS è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TXT. Il corrispettivo per l’acquisto del 100% di SPS (“Enterprise Value”), al netto degli earn-out descritti di seguito, è stato convenuto tra le parti in Euro 6,4 milioni pagati al closing, di cui Euro 4,8 milioni (75%) pagati in denaro ed Euro 1,6 milioni (25%) mediante corresponsione di azioni TXT e-solutions S.p.A. cedute al prezzo corrispondente alla quotazione media delle azioni dei 30 giorni lavorativi precedenti la data del closing. La Posizione Finanziaria Netta che risulterà al closing sarà regolata in denaro. I soci venditori, attualmente amministratori e manager di SPS, rimarranno in forza all’azienda e il contratto di acquisizione quote prevede clausole di retention ed earn-out a loro favore con scadenza all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2024; gli earn-out previsti dal contratto, se dovuti da TXT ai soci venditori di SPS, saranno regolati in denaro e tramite la rivalutazione garantita delle azioni ordinarie TXT cedute ai soci venditori nell’ambito del pagamento dell’Enterprise Value. Inoltre, a completamento di quanto già comunicato lo scorso 13 settembre 2022, in data odierna TXT ha perfezionato l’acquisto di una partecipazione rappresentativa del 21,44% del capitale sociale di Ennova S.p.A. (“Ennova”) dai soci di minoranza e manager di quest’ultima. Con il closing TXT detiene la totalità del capitale di Ennova S.p.a.