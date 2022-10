eGain è stata nominata Fornitore Rappresentante nella Gartner Market Guide 2022 per i sistemi di gestione della conoscenza del servizio clienti

eGain Corporation, principale fornitore di piattaforme di gestione della conoscenza per l’automazione del coinvolgimento dei clienti, ha annunciato di essere stata nominata nella Gartner Market Guide 2022 per i sistemi di gestione della conoscenza del servizio clienti.

“Nel 2022, il 74% dei leader del Customer Service and Support (CSS) ha citato come priorità il miglioramento della conoscenza e della distribuzione dei contenuti a clienti e dipendenti. In assenza di interazioni dirette tra pari quando si lavora da casa, i rappresentanti avranno bisogno di informazioni immediate, personalizzate e contestualmente consapevoli all’interno del flusso di lavoro per assistere i clienti e rispondere alle loro richieste”, hanno scritto gli autori Pri Rathnayake e Drew Kraus nella Guida.

Il report fornisce una panoramica del mercato, delinea le tendenze e le sfide e offre un quadro per valutare le capacità dei fornitori di aiutare i dirigenti aziendali a selezionare la piattaforma e il partner giusti per le loro iniziative di conoscenza. I fornitori sono stati valutati in tre categorie: coinvolgimento degli utenti finali, curation e contestualizzazione e gestione del ciclo di vita delle conoscenze, ciascuna delle quali costituita da sottocategorie:

Coinvolgimento dell’utente finale Ricerca semantica Assistenza guidata Portale/centro assistenza Orchestrazione del percorso del cliente

Curation e contestualizzazione Motore di analisi Grafico delle conoscenze Analisi dell’utilizzo

Gestione del ciclo di vita delle conoscenze Editor dinamico Creazione atomizzata Amministrazione dei contenuti Ottimizzazione dello stato dei contenuti



“La gestione delle conoscenze è il cervello del servizio clienti moderno”, ha affermato Ashu Roy, nella foto, Amministratore Delegato di eGain. “Siamo onorati di essere stati nominati nella Gartner Market Guide per i sistemi di gestione della conoscenza del servizio clienti”.