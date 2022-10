Logistica: dai magazzini hi-tech al recapito, così Poste si prende cura delle consegne

La macchina logistica di Poste al servizio degli italiani. Ogni volta che viene spedito un pacco tramite Poste Italiane viene messa in moto un’impressionante macchina. Grazie al network di Poste, alla cura dei dipendenti e alle soluzioni tecnologiche più avanzate, un pacco può percorrere tutto il territorio nazionale in meno di un giorno. Il viaggio di un semplice pacco, dal momento della spedizione fino all’arrivo al mittente, è stato raccontato dal Giornale.

Il viaggio di un pacco

Il quotidiano presenta tutte le fasi che accompagnano un pacco da quando viene affidato a Poste, attraverso un ufficio, un punto di ritiro autorizzato o all’indirizzo stesso di chi spedisce. Si racconta come le spedizioni vengano convogliate nei punti di raccolta di Poste Italiane, dove i pacchi vengono poi resi riconoscibili e tracciati, smistati e caricati su automezzi diretti al transito successivo. Successivamente questi pacchi, racconta ancora l’articolo, vengono portati negli hub di Poste Italiane, aperti 24 ore su 24, e smistati, insieme ad altre migliaia, verso le destinazioni finali. Una volta terminata la fase di smistamento, è il turno dei portalettere: dopo aver preso in carico ogni pacco e aver organizzato il giro di consegne, il portalettere, spiega il quotidiano, parte con il proprio mezzo di trasporto per portare il pacco direttamente al destinatario finale.

Il primato di Poste

Poste Italiane, spiega ancora il Giornale, è la più grande realtà del comparto logistico in Italia. Nel 2021 sono stati gestiti complessivamente 249 milioni di pacchi, di cui 80 milioni consegnati dai portalettere, mentre i ricavi da pacchi sono aumentati nel 2021 del 21%, annuo a 1,4 miliardi. Il totale dei ricavi da corrispondenza è cresciuto del 9,7%, annuo, a 2,1 miliardi e i volumi sono aumentati del 12,2% grazie all’integrazione di Nexive. Negli ultimi anni, il gruppo guidato dall’Ad Matteo Del Fante (nella foto a destra) ha continuato il progressivo processo di trasformazione della rete logistica; impegno condiviso da Del Fante con il condirettore generale Giuseppe Lasco (nella foto a sinistra).

Il maxi hub di Landriano

Nel giugno del 2021 è stato inaugurato a Landriano (Pavia) il più grande hub d’Italia per l’e-commerce. L’impianto, racconta sempre l’articolo, ha una superficie di 80mila metri quadri, cinque volte Piazza Duomo a Milano. “Un ulteriore passo nel processo di trasformazione di Poste Italiane che punta su innovazione e sostenibilità”, ha commentato l’Ad Matteo Del Fante. Parlando invece dei punti della rete Punto Poste, il Giornale evidenzia come questi siano più di 13.500 e sottolinea che, nel 2021, sono stati lavorati dalla Rete PuntoPoste oltre 6,3 milioni di pacchi. Nei primi cinque mesi del 2022 l’utilizzo della rete ha segnato un’ulteriore impennata con un totale di 6 milioni di lavorazioni, il triplo rispetto allo scorso anno.

