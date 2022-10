Solid World Group, ricavi delle vendite e prestazioni in aumento

Il Consiglio di Amministrazione di Solid World Group S.p.A. (ticker S3D), azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell’additive manufacturing, ha esaminato e approvato il bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2022, sottoposto volontariamente a revisione contabile limitata. Roberto Rizzo, Fondatore e Amministratore Delegato di SolidWorld, ha commentato: “Consegnamo al mercato risultati all’insegna della crescita e della redditività. La scelta di fare il nostro ingresso nel mercato quotato è stata a lungo ragionata e il processo che ha portato alla quotazione di SolidWorld ha richiesto un impegno totale, in termini di tempo e risorse, umane ed economiche. La Borsa fin da subito ci ha dato un nuovo e significativo impulso, in termini di visibilità, nazionale e internazionale, rispetto alla platea degli investitori, clienti e risorse umane,che non si riflette nei risultati di questo primo semestre . Grazie a questa ulteriore riconoscibilità e alle risorse ottenute in fase di quotazione abbiamo potuto mettere basi ancora più solide a quello che è il nostro piano di sviluppo del business. In pochi mesi dalla quotazione abbiamo già messo a terra azioni concrete legate ai nostri driver di crescita: acquisizione di realtà sinergiche che ci consentano di rafforzare la filiera di creazione del valore, anche tramite operazioni di M&A, lo sviluppo di un percorso di internazionalizzazione, la crescita in nuovi settori, come quello biomedicale, e l’acquisizione di leadership nel campo della produzione di hardware e software per l’industria 4.0. Infine, la complessa situazione geopolitica globale e i derivanti problemi legati al reperimento delle materie prime, oltre all’incremento dei costi energetici che hanno accelerato processi di inshoring e reshoring, hanno aumentato l’interesse rispetto all’adozione di soluzioni di stampa 3D e additive manufacturing, cui il nostro business e il nostro know how possono fornire una risposta efficace come nessun altro player sul territorio italiano.”. Si segnala, ai fini della comparabilità, che il 30 giugno 2022 risulta essere il primo semestre in cui il Gruppo redige il bilancio consolidato intermedio, pertanto non sono riportate le voci di Conto Economico comparative relative allo stesso periodo del 2021 ad eccezione dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni, per il semestre 2021 non sottoposti a revisione. In particolare, nei prospetti di bilancio riclassificati sono riportati, quali dati comparativi, quelli consolidati al 31 dicembre 2021 (come previsto dall’OIC 17) e, per completezza, anche i dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2021. Nel primo semestre 2022 i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno registrato un significativo aumento (Euro 30,3 milioni, +4,8% rispetto ai ricavi registrati nel primo semestre 2021). In particolare si è registrata una buona performance delle vendite di software e hardware (che crescono rispettivamente del 7,8% e del 7,1% rispetto al primo semestre del 2021). Forte aumento dei ricavi legati alle attività di additive manufacturing (+29,3% rispetto al primo semestre del 2021)2 . La voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a Euro 30,3 milioni fa riferimento alle seguenti attività: ● Ricavi da vendita software pari a Euro 6,9 milioni, riferiti alla distribuzione di software di disegno e progettazione tridimensionale in tutto il territorio nazionale; ● Ricavi da vendita stampanti 3D e scanner pari a Euro 4,1 milioni; ● Ricavi da manutenzione pari a Euro 12,4 milioni; ● Ricavi da servizi di stampa 3D pari a Euro 0,9 milioni; ● Altri ricavi pari a Euro 6 milioni. I ricavi collegati alle attività di manutenzione rappresentano il contributo principale al valore dei ricavi consolidati, pari al 40,9%, e sono dovuti principalmente al rinnovo delle attività di fornitura del servizio, che testimonia una forte fidelizzazione della clientela. Inoltre, si è registrata una buona performance delle vendite di software e stampanti 3D e scanner, che incidono rispettivamente per il 22,8% e per il 13,5% sul totale dei Ricavi delle vendite al 30 giugno 2022. L’EBITDA è pari a Euro 2,5 milioni, con un EBITDA Margin pari al 7,8%, grazie alla migliore gestione del magazzino e delle scorte. L’EBITDA Adjusted, pari a Euro 2,5 milioni, con Ebitda margin Adjusted pari all’8,0%, include aggiustamenti per Euro 0,1 milioni relativi a poste straordinarie e non ricorrenti, tra cui plusvalenze e minusvalenze, multe e sanzioni e svalutazione rimanenze. L’EBIT è pari a Euro 1,2 milioni, dopo ammortamenti e accantonamenti per complessivi Euro 1,3 milioni. Il Risultato d’esercizio consolidato è pari a Euro 0,3 milioni (Euro 0,4 milioni il risultato d’esercizio di pertinenza del Gruppo). Il Capitale circolante commerciale netto, pari a Euro 7,3 milioni (Euro 8,6 milioni al 31 dicembre 2021), risente delle dinamiche implicite della stagionalità del business, che vede a fine anno un forte impulso al fatturato, con relativo aumento dei crediti e debiti commerciali. L’Indebitamento finanziario netto (debito) è pari a Euro 14,3 milioni al 30 giugno 2022, rispetto a Euro 15,3 milioni al 31 dicembre 2021 (Euro 13,9 milioni considerando i dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2021). La variazione rispetto al 31 dicembre 2021 è riconducibile principalmente alla riduzione del debito finanziario corrente e all’incremento delle disponibilità liquide. Il Patrimonio Netto è pari a Euro 3,9 milioni (Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2021 e Euro 3,2 milioni considerando i dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2021).