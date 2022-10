Investiment Day Special Edition, Alleanza Assicurazioni al fianco della comunità filippina

Nell’ambito del proprio Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa, Alleanza Assicurazioni (nella foto, l’a. d. Davide Passero) organizza un Investment Day Speciale comunità filippina. Anche per quest’anno Alleanza aderisce al “Mese dell’Educazione Finanziaria”, per continuare così a favorire una maggiore consapevolezza tra le famiglie e le comunità su tematiche come risparmio, investimenti, previdenza e protezione.

Si tratta di un evento nazionale online dedicato ad una delle principali comunità straniere residenti oggi in Italia. Il webinar si svolgerà completamente in lingua filippina e avrà l’obiettivo di accrescere le competenze dei partecipanti in materia di educazione finanziaria e assicurativa, fornendo nozioni base utili a pianificare e compiere scelte finanziare più consapevoli, prendendosi cura delle proprie finanze e dei propri cari. Per sentirsi più protetti, fiduciosi e tranquilli rispetto al presente e al futuro.

L’appuntamento è previsto per il 5 ottobre 2022 alle ore 18.30 tramite diretta Facebook sulla pagina della testata giornalistica filippina Ako Ay Pilipino: https://www.facebook.com/akoaypilipinoitalya

Verranno così promossi dalla Compagnia altri due Investment Day Special Edition, per un ciclo totale di tre appuntamenti, orientati oltre che alla comunità filippina anche a quella sudamericana e romena.