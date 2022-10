Responsabilità sociale d’impresa, ALD Automotive Italia si aggiudica il “Platino” di EcoVadis

ALD Automotive Italia, azienda leader internazionale nelle soluzioni di mobilità sostenibile e nel noleggio a lungo termine, è stata insignita della “Platinum Medal” dalla piattaforma internazionale di eco-sostenibilità EcoVadis. Un risultato d’eccellenza, trattandosi del rating più alto attribuito dalla piattaforma globale, che arriva a solo un anno di distanza dal raggiungimento della Medaglia d’Oro.

In particolare, ALD Automotive Italia è rientrata nell’1% delle 100mila aziende presenti in 160 Paesi del mondo valutate da EcoVadis con riguardo ai livelli di sostenibilità ambientale, sociale, etica e della catena di fornitura. La misurazione avviene attraverso benchmark e strumenti che aiutano a migliorare le attività delle imprese rispetto ai criteri ESG.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere rientrati nella ristretta platea delle aziende con rating Medaglia di Platino. Un riconoscimento che abbiamo ottenuto in primis grazie al coinvolgimento di tutte le direzioni aziendali nei nostri progetti e all’impegno quotidiano delle nostre Persone”, ha dichiarato Veronica Spanu, HR, Facility & CSR director di ALD Automotive Italia. “A premiarci sono stati senza dubbio la tenacia e la concretezza con cui portiamo avanti gli obiettivi individuati nella nostra strategia ‘Move for Good’, parte integrante del piano strategico di Gruppo ‘Move 2025’. In particolare, oltre ad accompagnare imprese e privati nel delicato passaggio verso la transizione ecologica, verifichiamo gli impatti prodotti da tutta la nostra catena del valore, scegliendo accuratamente fornitori che rispettino e certifichino requisiti ambientali, qualitativi e di responsabilità sociale. Inoltre, siamo orgogliosi di avere una costante attenzione a misura di welfare avanzato, e di aderire ad un modello di smart working evoluto, senza mai perdere di vista tematiche essenziali come l’inclusività e la diversity, o programmi ad alto impatto sociale come il volontariato aziendale che svolgiamo in collaborazione con diverse associazioni locali”.