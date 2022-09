Trenitalia, domenica 2 ottobre 8 treni in più per la Sagra dell’uva di Marino

Più corse di Trenitalia domenica 2 ottobre per tutti gli amanti delle tradizioni popolari che vorranno raggiungere Marino e partecipare alla 98° edizione della Sagra dell’Uva.

Trenitalia (nella foto, l’a. d. Luigi Corradi), in condivisione con Regione Lazio, per collegare Marino Laziale potenzierà l’offerta sulla linea FL4 con 8 treni straordinari (4 da/per Roma Termini e 4 da/per Ciampino): circa 6mila posti in più che si aggiungeranno ai 7mila ordinari previsti la domenica.

Per l’occasione sarà potenziato anche il servizio di assistenza ai viaggiatori nella stazione di Marino Laziale dove, oltre alle consuete attività, il personale si occuperà anche della vendita dei biglietti.

Il treno è il mezzo ideale per trascorrere una giornata “fuori porta” in completo relax, sicurezza e senza problemi di parcheggio. Gli orari saranno consultabili sulle locandine affisse in stazione e su www.fsnews.it – il quotidiano online del Gruppo FS.

L’intera offerta di trasporto aggiuntiva è consultabile e acquistabile sui sistemi di vendita Trenitalia.